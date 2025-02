Politie neemt AMG van hardleerse bestuurder in beslag

Binnenkort bij Domeinen…

Als een auto bij Domeinen staat moeten we vaak maar raden hoe die daar beland is, maar van deze AMG kennen we alvast het verhaal. De politie meldt op Instagram dat ze deze auto in beslag hebben genomen, als afschrikwekkend voorbeeld.

Misschien had de auto al veel eerder in beslag genomen moeten worden, want de bestuurder was bijzonder hardleers. Hij werd op de boulevard van Bergen op Zoom betrapt op rijden zonder rijbewijs en dat bleek al de twintigste (!) keer te zijn in zeven jaar tijd.

De 32-jarige man bleek ook nog eens onder invloed te zijn van coke. Aangezien zijn rijbewijs niet afgepakt kon worden, besloot de politie de AMG in beslag te nemen. Die was overigens niet van hem, maar van de vrouwelijke bijrijder. De politie had deze twee al een keer eerder samen betrapt, dus de vrouw moet nu op de blaren zitten.

De auto in kwestie is een witte C63 AMG, je verwacht het niet. Om nog een beetje op te vallen tussen alle andere witte AMG’s is de auto voorzien van widebody in Black Series-stijl. Een zwarte/carbon motorkap maakt de foute look compleet. De kans is ook altijd aanwezig dat het überhaupt geen AMG is, maar afgaande op de remmen lijkt het wel the real deal.

Helaas hebben we maar één foto van deze auto, maar niet getreurd: binnenkort kunnen we deze Mercedes van alle kanten bekijken op Domeinen. De auto wordt namelijk verbeurd verklaard, dus de eigenaresse krijgt ‘m niet meer terug.

Foto: Verkeerspolitie Zeeland West-Brabant