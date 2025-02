Mensen die veiligheid autonome Tesla’s onderzoeken worden ontslagen

Onder de werknemers die volgens DOGE overbodig zijn vallen ook mensen die de veiligheid van autonome auto’s onderzoeken…

Geld is macht, en dat wordt in het geval van Elon Musk wel heel duidelijk. Hij krijgt van vriend Trump gewoon een vrijbrief om de hele Amerikaanse overheid overhoop te gooien. Het overheidsapparaat zal ongetwijfeld efficiënter kunnen, maar Elon Musk gaat wel heel rigoureus te werk. Er worden massaal mensen ontslagen bij allerlei overheidsinstanties.

Er worden ook flink wat mensen de laan uitgestuurd bij de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Nu wordt het interessant, want dat is de organisatie die toezicht houdt op verkeersveiligheid. En dus ook op de veiligheid van autonome Tesla’s. Op dit moment lopen er nog drie onderzoeken naar Tesla.

Bij de NHTSA krijgen nu zo’n 70 á 80 mensen de zak. Dit heeft ook effect op het onderzoeken van autonome auto’s. De Washington Post heeft vernomen dat er drie van de zeven mensen die de veiligheid van autonome auto’s moesten overzien worden ontslagen.

Is dit gewoon onderdeel van de grotere ontslagrondes, of wil Elon Musk die irritante mannetjes van de NHTSA tegenwerken…? Volgens de medewerkers zijn ze niet specifiek ontslagen omdat ze autonome auto’s onderzochten, maar is het effect desalniettemin hetzelfde.

“Als de vraag is: gaat dit het vermogen van de overheid beïnvloeden om de veiligheid van Tesla’s te begrijpen, dan is het antwoord ja,” aldus een van de medewerkers. “Het aantal mensen bij de overheid dat dit goed begrijpt is heel beperkt. Nu is het bijna helemaal niet meer aanwezig.”

Met deze maatregelen wordt het controleren van autonome auto’s dus sowieso bemoeilijkt. Daarnaast heeft Elon Musk nog meer in petto: hij wil ook de wetgeving versoepelen zodat de Robotaxi’s – zonder stuur – grootschalig uitgerold kunnen worden.

