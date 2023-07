De laatste echte pure Lamborghini is verkocht, maar er staan alsnog toffe dingen op de planning.

Voor sommige merken pakt de overstap van verbrandingsmotoren naar alternatieve aandrijflijnen (we geven waterstof nog wel een kans) best goed uit. Kijk naar Audi, dat ineens mooie auto’s bouwt met achterwielaandrijving. Voor sommige merken is het iets lastiger en voor sommige merken zijn we heel erg benieuwd hoe ze relevant weten te blijven.

Een van die merken is Lamborghini. Een bijzondere verbrandingsmotor is altijd hun USP geweest. De eerste Lamborghini ooit was een V12 en sindsdien hebben ze altijd V12’s gebouwd. Later kwamen daar dan ook V8 en V10-motoren bij. Maar het waren wel altijd enkel en alleen verbrandingsmotoren, zonder enige vorm van elektrificatie.

Einde aan de laatste echte pure Lamborghini

Daar is nu een einde aan gekomen. Dat meldt Stefan Winkelmann namelijk vandaag aan de Duitse kwaliteitspublicatie Welt. Alle orderboeken voor de Urus en Huracán zijn al vol, terwijl de Aventador niet meer geleverd wordt. Daarmee is het niet meer mogelijk om een ‘echte’ of ‘pure’ Lamborghini te kopen.

Alle Lamborghini’s die gaan volgen, zijn geëlektrificeerd. Daarbij hoef je niet direct een Tesla Model Y-tegenhanger te verwachten. Zo krijgt de Urus hybride-aandrijflijnen die we kennen van de Porsche Cayenne.

Huracàn met V8 en elektromotoren

De opvolger van de Aventador, de Revuelto, is al voorgesteld en voorzien van drie elektromotoren (en een atmosferische V12). Dan is er nog de opvolger van de Huracán, die volgens de geruchten een biturbo V8 krijgt met plug-in hybride aandrijflijn. Dus voorlopig zul je qua auditief genoegen nog altijd terecht kunnen bij Lamborghini.

Overigens kun je je afvragen of de laatste echte pure Lamborghini’s wel puur waren. De laatste echt pure Lamborghini is natuurlijk de Lamborghini Diablo SV: achterwielaandrijving, geen opties, een handbak, atmosferische Bizzarini-V12 en géén stuurbekrachtiging.