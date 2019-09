Politie op zoek naar Tsjech met Verstappen-ambities

Opmerkelijke taferelen in het midden-Europese land.

Formule 1-auto’s (of ‘Formule-auto’s’ in het algemeen in dit geval) hebben niet heel veel gemeen met straatauto’s. Behalve vier wielen, twee pedalen, een stuur en een verbrandingsmotor lijken de bolides waarin Max Verstappen, Lewis Hamilton en consorten op het circuit mee donderjagen, helemaal niks op wat er bij de fans op de oprit staat. Tot zo ver geen verrassingen, ook niet als we je vertellen dat Max na een race niet met de Red Bull RB15 richting zijn huis torpedeert. Moet je ook niet willen. Het is vrijwel onmogelijk om een open wheeler op de weg te besturen.

Of toch niet? Onderstaande video doet zijn rondes op het internet. De locatie is Tsjechië en de situatie is bizar.

Een automobilist op de snelweg in het midden-Europese land moest raar opgekeken hebben toen hij ineens werd ingehaald door een Ferrari-rode ‘F1-bolide’ (noot: er is ontkend noch bevestigd of het om een oude(re) F1-auto gaat of een iets recentere F2- of Formula Renault-auto). Dat gebeurt je ook niet elke dag! De context is onduidelijk, evenals wie er in de auto zat. De politie in Tsjechië baalt daarvan. Zij willen de persoon die met de Formule-auto op de snelweg reed het liefst zo snel mogelijk in de kraag vatten. Op zich rijdt de persoon in kwestie niet als Max Verstappen, sterker nog, de filmer en zijn Skoda kunnen het gevaarte nog inhalen. Het gaat de politie er vooral om dat je in de auto geen goed zicht rondom hebt, geen voorruit, geen koplampen, geen remlichten, geen knipperlichten, naar verwachting vrij profielloze banden en geen nummerbord hebt. Vooral dat laatste is even een heikel punt, want normaliter kan je wegpiraten door middel van hun rechthoekige stukje bedrukt ijzer een groot probleem geven op afstand. Dat wordt bij deze plaatloze Formule-auto iets lastiger.

Oproep aan potentiële Tsjechen of mensen die er in de buurt zijn/wonen: heeft u toevallig een Ferrari-rode Formule-auto gezien? Lijkt ons dat het wel opvalt. De enige persoon die we kennen met een F1-auto is Greg B (gregb.23 op Instagram), maar die gebruikt zijn F1-bolide alleen op de Ferrari Corse Clienti-dagen.