Officieel: dit is de Red Bull Racing-look van 2019

Zoals verwacht gebruikt Red Bull Racing niet de ontzettend gave testlivery, maar kiest het raceteam voor een traditionelere setting voor 2019.

Red Bull Racing heeft vandaag de definitieve livery voor het aankomende seizoen gepresenteerd. In vergelijking met voorgaande seizoenen heeft het raceteam niet voor een revolutie gekozen. De herkenbare RBR-kleuren blijven behouden en ook het racepak van Max Verstappen en Pierre Gasly heeft geen transformatie ondergaan.

Over the last 15 seasons, our livery has become an easily-recognised icon of the Formula One pitlane. Our blue colour scheme, complete with red highlights and distinctive yellow nose and airbox have been with us from the start, albeit occasionally revised to move with the times. This is our fourth season running with the distinctive matte paintwork. Nothing stands still in Formula One, however, and this year’s scheme has been updated to reflect our move to Honda power, and to welcome onboard several exciting new partners.