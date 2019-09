AC Schnitzer geeft M3-gevoel aan de nieuwe Dreier

Aangezien we nog even moeten wachten op de M3 van M GmbH en Alpina vooralsnog alleen de 3 Serie Touring bij de kladden pakte, is de AC Schnitzer zo ongeveer the next best thing.

AC Schnitzer is één van de officiële partners van BMW AG. Dat betekent dat het Beierse merk zelf erkent dat de modificaties van de tuner een leuke toevoeging zijn aan de standaard producten van BMW. Om dat te beamen rolt AC Schnitzer altijd zo snel mogelijk een tuningsset uit voor de nieuwe modellen die BMW uitbrengt. Ze waren er als de kippen bij toen de G20-generatie van de 3 Serie uitrolde: toen kon je al een aantal simpele mods krijgen voor de Dreier. Zelfs met het meeste optimisme was het pakket lauwwarm. ACS zelf wist wel beter: mettertijd zouden er nog meer onderdelen uitrollen.

Voor motorische veranderingen moeten we nog heel even wachten, maar voor verbeterde aerodynamica (naast dat het allemaal iets dikker oogt) brengt AC Schnitzer nu deel twee uit voor de 3 Serie. Bij deel twee horen nieuwe splitters en spoilers, naast de dikke velgen die deel één ook al had. Aan de achterkant is het misschien wel nog beter nieuws: in plaats van de dubbele uitlaatpijpen aan weerszijden, krijgt de ACS-versie van de G20 vier grote uitlaten onder de bumper. De motor mag dan misschien nog niet op M3-niveau zijn: de looks zijn dat bij deze wel.

Losse prijzen zijn de vinden in de catalogus van AC Schnitzer. Zoals al gezegd worden deze modificaties gewoon goedgekeurd door BMW, maak je daar dus geen zorgen over. Zoals in de intro al gezegd werd: een echte M3 laat nog even op zich wachten en een Alpina B3 Sedan is ook nog niet beschikbaar. Wellicht dat dit het beste is voor de 3 Serie sedan momenteel.