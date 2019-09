Dit zijn de populairste supercars onder het Instagram-volk

Relevanter dan je wellicht denkt.

Voor een industrie waar milieu een steeds grotere rol gaat spelen, heb je in de autowereld een hoop keuze op het gebied van bloedsnelle auto’s. Of het nou een Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, Bugatti of Pagani is: supercars zijn heet. Welke de heetste is, dat is uiterst subjectief. We begrijpen het best prima als je wat meer down to earth naar een McLaren wil kijken, dan de extreme Lamborghini Sián. Er is een manier om te kijken naar de populariteit van modellen in een min of meer objectief onderzoek.

Het Britse Compare The Market heeft een lijstje uitgebracht waarin dertig recente super- en hypercars gemeten worden op Instagram-tags. Let wel: het gaat alleen om dertig van te voren geselecteerde modellen. Daarentegen hebben ze wel het heetste van het heetste gekozen en zal de topper geen Ford Mustang zijn.

De resultaten

De winst gaat naar de Lamborghini Aventador. Het pareltje uit Sant’Agata Bolognese kan sinds zijn debuut in 2011 op veel aandacht rekenen onder autofans, wannabe-autofans, rijkelui die een supercar bezitten, journalisten en nog veel meer. De tags #lamborghiniaventador en #aventador zijn goed voor 3.309.068 berichten op Instagram.

Dat Lamborghini heet is bewijzen de Huracan (2.454.737 hits) op plek drie en de Gallardo (1.246.387 hits) op plek vijf. Op plek vier vinden we de eerste Ferrari (de 458 met 1.577.067 hits) en plek zes en zeven zitten de zeer aan elkaar gewaagde McLaren P1 (1.088.026 hits) en LaFerrari (1.040.383 hits). Op de voet gevolgd is de laatste ‘miljonair’ en een verrassende auto in deze lijst: op plek acht staat de Honda NSX met 1.033.656 hits. Op plek negen en tien staan de twee retepopulaire Bugatti’s: de Veyron (821.706 hits) en de Chiron (663.093 hits).

Verrassing van de dag (wat ons betreft) is de tweede plaats, die gaat naar de Audi R8 met 3.101.951 berichten. Niet alleen is dat verrassend dicht bij de Aventador en daarmee de top van de lijst, Audi doet goed werk met de V10-bruller. Nou heeft die in zijn 13-jarige bestaan best een fanbase opgebouwd, maar dan nog. Men heeft het gevoelsmatig toch meer over Lambo’s en Ferrari’s.



Image-credit: R8 oud en nieuw combo, via Autojunk.

Opvallende afwezige in de lijst is Porsche. Nou is de 911 bijvoorbeeld geen super- of hypercar, maar de 918 Spyder of Carrera GT hadden we stiekem wel verwacht. Gemiste kans, of bewust gemist?

Headerfoto via Autojunk.