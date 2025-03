Video: 665 pk Aston Martin Vantage Roadster – BRUTAALSTE cabrio van het jaar?!

Aston Martin heeft het dak getrokken van de Vantage met de nieuwe Roadster.

En hij is bruut. We staan bij de enige officiële Aston Martin-dealer van Nederland in Hilversum om dit dakloze beest eens goed te bekijken. Onder de kap? Een 4.0-liter twin-turbo V8 met 665 pk. Dat zijn 155 extra paarden, gewoon omdat het kan.

Resultaat? 0-100 in 3,7 seconden en een geluid die de trommelvliezen strelen. Qua looks is ‘ie echt een klap dikker dan z’n voorganger. Breder, bozer, sexyer. De auto is niet alleen snel. Het dak is dat ook. Dit open dak gaat binnen 7 seconden open of dicht.

Check de video en oordeel zelf: is dit de ultieme zomerauto, of moet Aston nóg gekker doen?