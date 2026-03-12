Politie pakt bestuurder die een Formule 1-bandenstrategie hanteert

En meteen een leuke quizvraag: wie herkent de auto?

In de Formule 1 draait alles om grip, en wat voor banden hebben ze? Precies, slicks. Het is dus een heel verstandige keuze om rond te rijden op (semi-)slicks. Althans, dat dacht de eigenaar van deze auto kennelijk.

De Amsterdamse politie deelt op Twit… eh… X een foto van een band die tot op de draad versleten is. Ze maken er verder niet al te veel woorden aan vuil, want het bijschrift luidt: “Soms zegt een foto meer dan 1.000 woorden.” De bestuurder heeft een boete gekregen en mocht niet meer verder rijden.

Boete

De hoogte van de boete valt eigenlijk nog reuze mee: €190. Daaruit kunnen we afleiden dat de rest van de banden nog wél goed was. €190 is namelijk de boete voor één versleten band. De boete kan oplopen tot €550 voor vier versleten banden. Dit maakt het eigenlijk alleen maar gekker: hoe krijg je het voor elkaar om met drie goede en één compleet gladde band rond te rijden?

Tokkies op X

We klagen wel eens over verkeersboetes, maar dit is natuurlijk volledig terecht. Al denkt niet iedereen er zo over. De bovenste reactie op X is namelijk: “Knap hoor, weer iemand de nek omgedraaid en er nog trots op zijn ook. Nog echte criminelen aangehouden laatste tijd?” Mevrouw de tokkie snapt dus niet dat mensen die rondrijden met zulke banden ook een gevaar zijn voor de samenleving.

Welke auto is het?

Enfin, rest ons nog één ding te vermelden: het antwoord op de quizvraag. Het is niet eens een goedkoop barrel. We hebben – of beter gezegd collega @rubenpriest heeft – de auto geïdentificeerd als een Mercedes A-Klasse van de laatste generatie. Iemand heeft dus wel het geld om een vrij recente Mercedes te kopen, maar nieuwe banden konden er niet meer vanaf…

Via: Politie Basisteam Haarlemmerweg