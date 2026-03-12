Politie pakt bestuurder die een Formule 1-bandenstrategie hanteert

En meteen een leuke quizvraag: wie herkent de auto?
In de Formule 1 draait alles om grip, en wat voor banden hebben ze? Precies, slicks. Het is dus een heel verstandige keuze om rond te rijden op (semi-)slicks. Althans, dat dacht de eigenaar van deze auto kennelijk.
De Amsterdamse politie deelt op Twit… eh… X een foto van een band die tot op de draad versleten is. Ze maken er verder niet al te veel woorden aan vuil, want het bijschrift luidt: “Soms zegt een foto meer dan 1.000 woorden.” De bestuurder heeft een boete gekregen en mocht niet meer verder rijden.
Boete
De hoogte van de boete valt eigenlijk nog reuze mee: €190. Daaruit kunnen we afleiden dat de rest van de banden nog wél goed was. €190 is namelijk de boete voor één versleten band. De boete kan oplopen tot €550 voor vier versleten banden. Dit maakt het eigenlijk alleen maar gekker: hoe krijg je het voor elkaar om met drie goede en één compleet gladde band rond te rijden?
Tokkies op X
We klagen wel eens over verkeersboetes, maar dit is natuurlijk volledig terecht. Al denkt niet iedereen er zo over. De bovenste reactie op X is namelijk: “Knap hoor, weer iemand de nek omgedraaid en er nog trots op zijn ook. Nog echte criminelen aangehouden laatste tijd?” Mevrouw de tokkie snapt dus niet dat mensen die rondrijden met zulke banden ook een gevaar zijn voor de samenleving.
Welke auto is het?
Enfin, rest ons nog één ding te vermelden: het antwoord op de quizvraag. Het is niet eens een goedkoop barrel. We hebben – of beter gezegd collega @rubenpriest heeft – de auto geïdentificeerd als een Mercedes A-Klasse van de laatste generatie. Iemand heeft dus wel het geld om een vrij recente Mercedes te kopen, maar nieuwe banden konden er niet meer vanaf…
Via: Politie Basisteam Haarlemmerweg
Reacties
kniesoor zegt
Het slijtpatroon wekt de indruk, dat de wagen ietwat last heeft van uitspoor. Meteen ook maar even opnieuw uitlijnen die hap.
Martijn E. zegt
Ik denk een 2005/2012 Seat Leon
kaeser zegt
VW Up/Skoda Citigo/Seat Mii.
Wel knap dat ie het zolang heeft volgehouden zonder ergens tegenaan te knallen…
Focacino Royale zegt
Ongetwijfeld uit de VAG-stal, een gepimpte oude Seat waar geen geld meer over was voor vers rubber (of de prioriteiten elders lagen)
bevano zegt
Gasten werkelijk.. lezen is een vak he?
Het antwoord is gegeven in de laatste alinea: de auto geïdentificeerd als een Mercedes A-Klasse van de laatste generatie.
Laatste stuikje klopt overigens niet het is de voorlaatste generatie (2018-2022), kijk maar naar dat sleufje in de bumper, de laatste generatie heeft dat niet ;-)
machielvdd zegt
Is inderdaad een pre-facelift, maar is wel dezelfde generatie
escort77 zegt
Ik dacht dat de hoogte van boetes verband hield met de gevaarzetting.
Dit is dus net zo gevaarlijk als ‘s nachts op de snelweg 152 rijden ipv 130.
Of een kapot remlicht.
rwdftw zegt
Ja maar meneer agent, hoe kan ik in overtreding zijn als mijn band geen slijtage indicator heeft?
Dit is gewoon mesjokke. Dat was ook al zo toen er nog sneeuw lag en het nat was.
osmo zegt
Misschien tijdelijk als reservewiel opgelegd zodat hij z’n band niet hoeft te verknoeien met zo’n schuimreparatiekit.