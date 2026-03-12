Als we zo doorgaan zijn EV’s pas in 2030 écht betaalbaar

De gemiddelde prijs daalde het afgelopen jaar gestaag, maar niet genoeg
Goed nieuws! Benzine is duur en de EV goedkoper. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van milieuclub Transport & Environment (T&E). Het bekeek de gemiddelde prijs van EV’s over de laatste zes jaar en kwam tot de conclusie ze het laatste jaar geleidelijk gedaald zijn.
Maar om nu van de daken te gaan schreeuwen dat een gemiddelde EV nu wel betaalbaar is, gaat wat ver. T&E trok de conclusie dat er op dit moment net geen 43.000 euro voor een zoemmobiel neergeteld moet worden. Dat is, hou je vast, 1.800 euro minder dan een jaar geleden.
Maar eerst 5.000 euro duurder
Opmerkelijker is dat de onderzoekers zagen dat in de aanloop naar 2024 gemiddelde prijs met 5.000 euro was gestegen. Het wijst de beschuldigende vinger hiervoor naar de stijgende productiekosten voor accupakketten door grondstoftekorten. Hoewel die inmiddels zijn opgelost (de prijs van lithium is ruwweg hetzelfde als in 2021 het geval was) zijn de prijzen dus amper gedaald.
De geconstateerde prijsdaling heeft volgens T&E dan ook weinig te maken met de lagere prijzen voor grondstoffen. Het is veel eenvoudiger dan dat: er zijn meer goedkopere auto’s bijgekomen, vooral in het B-segment. Met een prijsdaling van 13 procent, zakten de prijzen in dit segment het hardst.
Kleine EV’s altijd duurder dan kleine benzineverbranders
Hoewel de daling in de lagere segmenten het hardst gaat, betekent dat niet dat de kleine karretjes even betaalbaar zijn als gelijkwaardige modellen met benzinemotoren. Sterker nog, T&E verwacht dat dit pas in 2030 het geval zal zijn. Opmerkelijk, want uit het onderzoek blijkt dat het D en E segment dit punt al in 2024 bereikten.
Waarom het dan langer duurt met de kleine EV’s? Omdat de Europese Commissie de druk op de autobouwers verlaagt en de benzinebrommer langer toestaat. Als de Commissie nog meer water bij de wijn gaat doen, dan kan het zelfs zo zijn dat een elektrische B-segmenter in 2030 nog steeds 2.300 duurder is dan een vergelijkbare dinosaurusverbrander.
Niet geheel verrassend zou de EC hiermee haar eigen doelen in 2030 niet gaan halen. Gelukkig weten we inmiddels allemaal dat Brussel al dit soort dingen met potlood schrijft…
Reacties
Robert zegt
Als een gemiddelde verkoopprijs van 43.000 euro inhoudt dat de prijsdaling t.o.v. het voorgaande jaar 1800 euro bedraagt, dan leert een snelle rekensom dat de EV gemiddeld ruim 4% goedkoper is geworden. Zet je dat af tegen de inflatie over datzelfde jaar (ca. 3,5%), dan is de prijsdaling gecorrigeerd naar de inflate al bijna 8%; dat is toch wel significant te noemen.
Johanneke zegt
Toch vind ik dat je goedkope EV’s niet volledig kan vergelijken met goedkope benzine auto’s. Kijk of je nou een model 3 of een Passat hebt, je kan er lange afstanden mee afleggen als je wilt. Maar een Twingo EV tegenover een Twingo op benzine, de EV heeft een te beperkte actieradius en te beperkte laadmogelijkheden door de luchtgekoelde accu. Je kan, als je wilt, in een Twingo op benzine naar noord Italië kachelen. Een Twingo EV, nou ik wens je heel veel sterkte. Dat maakt de kleine EV toch minder bruikbaar dan een kleine benzine auto. Toen ik 21 was ben ik met mijn vriendin heel europa doorgereden met onze 1e auto, een 2e generatie ford Ka. Had niet gekund met een kleine EV.
b00st zegt
Je had wel een doorgedreven kennis van snelweg- en supermarktparkings gehad, dat dan weer wel.