Als we zo doorgaan zijn EV’s pas in 2030 écht betaalbaar

De gemiddelde prijs daalde het afgelopen jaar gestaag, maar niet genoeg

Goed nieuws! Benzine is duur en de EV goedkoper. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van milieuclub Transport & Environment (T&E). Het bekeek de gemiddelde prijs van EV’s over de laatste zes jaar en kwam tot de conclusie ze het laatste jaar geleidelijk gedaald zijn.

Maar om nu van de daken te gaan schreeuwen dat een gemiddelde EV nu wel betaalbaar is, gaat wat ver. T&E trok de conclusie dat er op dit moment net geen 43.000 euro voor een zoemmobiel neergeteld moet worden. Dat is, hou je vast, 1.800 euro minder dan een jaar geleden.

Maar eerst 5.000 euro duurder

Opmerkelijker is dat de onderzoekers zagen dat in de aanloop naar 2024 gemiddelde prijs met 5.000 euro was gestegen. Het wijst de beschuldigende vinger hiervoor naar de stijgende productiekosten voor accupakketten door grondstoftekorten. Hoewel die inmiddels zijn opgelost (de prijs van lithium is ruwweg hetzelfde als in 2021 het geval was) zijn de prijzen dus amper gedaald.

De geconstateerde prijsdaling heeft volgens T&E dan ook weinig te maken met de lagere prijzen voor grondstoffen. Het is veel eenvoudiger dan dat: er zijn meer goedkopere auto’s bijgekomen, vooral in het B-segment. Met een prijsdaling van 13 procent, zakten de prijzen in dit segment het hardst.

Kleine EV’s altijd duurder dan kleine benzineverbranders

Hoewel de daling in de lagere segmenten het hardst gaat, betekent dat niet dat de kleine karretjes even betaalbaar zijn als gelijkwaardige modellen met benzinemotoren. Sterker nog, T&E verwacht dat dit pas in 2030 het geval zal zijn. Opmerkelijk, want uit het onderzoek blijkt dat het D en E segment dit punt al in 2024 bereikten.

Waarom het dan langer duurt met de kleine EV’s? Omdat de Europese Commissie de druk op de autobouwers verlaagt en de benzinebrommer langer toestaat. Als de Commissie nog meer water bij de wijn gaat doen, dan kan het zelfs zo zijn dat een elektrische B-segmenter in 2030 nog steeds 2.300 duurder is dan een vergelijkbare dinosaurusverbrander.

Niet geheel verrassend zou de EC hiermee haar eigen doelen in 2030 niet gaan halen. Gelukkig weten we inmiddels allemaal dat Brussel al dit soort dingen met potlood schrijft…