Eerste Ferrari SP3 Daytona op Nederlands kenteken: €2,2 miljoen

Iemand heeft een peperdure Ferrari op Nederlands kenteken gezet.

In 2021 verraste Ferrari vriend en vijand door met de Daytona SP3 te komen. Dit was feitelijk een LaFerrari, maar dan zonder het hybride gedeelte. Deze auto is eigenlijk veel gaver dan de daadwerkelijke opvolger van de LaFerrari, de F80. Die heeft namelijk een V6, terwijl de Daytona SP3 een V12 heeft.

Vier jaar na de introductie staat nu eindelijk het eerste exemplaar op kenteken. Er zijn sowieso al een lichtblauw exemplaar en een geel exemplaar in Nederland, maar die staan beide niet op kenteken. Munsterhuis heeft nu echter een Daytona SP3 geleverd die gewoon op kenteken is gezet.

De auto is uitgevoerd in Grigio Scuro. Dat kun je oneerbiedig vuilniszakgrijs noemen, maar dit is gewoon een historische Ferrari-kleur. Samen met de gele striping zorgt dit voor een unieke uitvoering. Het interieur is uitgevoerd in zwart alcantara met gele stiksels.

Zonder de hybride ondersteuning levert de V12 uit de LaFerrari 840 pk. Daarmee is de SP3 onder de echte topmodellen gepositioneerd, maar 840 pk lijkt ons meer dan voldoende. En dankzij het achterwege laten van het KERS-systeem is de auto ook lichter dan een LaFerrari, met 1.485 kg.

Van de SP3 Daytona zijn er 599 gebouwd. Dat is aan de ene kant best veel, als je bedenkt dat er van 499 LaFerrari coupés zijn gebouwd en 498 Enzo’s. Maar alsnog is dit een aardig exclusieve auto.

Dat is ook te zien aan het prijskaartje. Dankzij het Nederlandse kenteken weten we precies wat deze auto gekost heeft: €2.203.494. Daarmee is het qua nieuwprijs de duurste Ferrari ooit op Nederlands kenteken.

Headerfoto: @wouter84

Overige foto’s: @carphotography_jn