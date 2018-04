Politie pikt Ferrari af van zonaanbidder in Oisterwijk

De eigenaar zat op een terrasje om van de zon te genieten, maar daarmee vloog hij iets te dicht bij de zon.

De lange arm zag de witte F430 (aankoopadvies) met Italiaanse vlag erop namelijk staan en besloot eens een kentekencheck uit te voeren. Immers hebben we met zijn allen afgesproken dat zo’n dikbolide rijden feitelijk tegen de regels is in ons land. In een tamme B-segmenter (rijtest) zal jij je verplaatsen en nergens anders in!

Woede tegen het systeem daargelaten, bleek het wantrouwen van de politie in dit geval niet meer dan terecht te zijn. Uit de gegevens bleek namelijk dat er het een en ander niet klopte aan de auto. De gele plaat die trots op de auto prijkte, was al jarenlang vervallen omdat de auto op papier naar het buitenland geëxporteerd is. Een hele foute Fezza dus, deze F430.

De politie spreekt zelf over strafbare feiten. Daarom is de auto weggesleept voor nader onderzoek. Overigens kudos aan Politieteam Groene Beemden voor het gebruik van de term ‘dikke Ferrari’:

Terrasjesweer in Oisterwijk? Niet voor deze dikke Ferrari. Omdat er een aantal zaken niet goed geregeld waren met het… Geplaatst door Politieteam Groene Beemden op zondag 8 april 2018

Normaal zouden we hopen dat de eigenaar genoten heeft van zijn dure drankje op het terras. Doch omdat het er alle schijn van heeft dat het in dit geval rapalje betreft dat parasiteert op de samenleving, hebben we deze voor je: das pech, Ferrari weg!

Bedankt iedereen voor de tips!