Tof: Audi ademt leven in de e-tron Vision Gran Turismo

Het was slechts een polygonen-feestje, maar nu is het bizarre ding écht.

We hebben vaak gemixte gevoelens bij concepts die speciaal gemaakt worden voor de epische computergame Gran Turismo. Aan de ene kant zijn de creaties vaak erg gaaf, maar aan de andere kant weten we dat het normaal gesproken slechts bij pixels blijft. Hooguit wordt er een model gemaakt van de visioenen om mee te slepen naar beurzen, maar dat is het dan ook. We worden dus min of meer lekker gemaakt met vaporware.

Audi heeft echter besloten iets anders te doen met haar e-tron Vision Gran Turismo. In een tijdspanne van 11 maanden heeft de boksbeugel de virtuele auto omgetoverd in een echt, functioneel apparaat. Voordat je je hoop teveel opbouwt: het wordt (vooralsnog) niet direct een productiemodel. Maar, de auto zal wel ingezet worden als ‘race taxi’ tijdens Formule E races, te beginnen met de race van aankomend weekend in Rome.

De elektrische blepper heeft drie elektormotoren onder de kap, die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 815 pk en een nul-naar-honderd in 2,5 seconden. De auto weegt 1.450 kilo en heeft een ideale gewichtsbalans van ’50:50′ op de voor- en achteras. De livery is afgeleid van de Audi 90 Quattro waarmee de fabrikant in 1989 uitkwam in de Amerikaanse IMSA-raceserie. Gelukkigen die mogen instappen, zullen over het circuit gejaagd worden door Audi-raceveteranen Rahel Frey en Dindo Capello.

Zoals gezegd wordt er voorlopig niet gerept over een productieversie van de auto, maar aangezien de R8 waarschijnlijk geen opvolger krijgt, zien wij mogelijkheden. Maken dat hok?