Ferrari krijgt dikke boete van FIA voor pitstop-incident

Het is wel minder dan de 100 miljoen die McLaren moest dokken na spygate.

Hét moment van de race van gisteren was, zeker voor de gemiddelde Nederlandse fan, uiteraard de touché tussen Hamilton en Verstappen. Het had alle kanten op kunnen gaan, maar de Brit kwam er uiteindelijk zonder kleerscheuren vanaf en voor MV33 was de race (verslag) voorbij. Maar daarmee was de drama-beker die de race in de woestijn ons voorschotelde nog lang niet leeg.

Écht pijnlijk werd de race vooral voor Francesco, de monteur van Kimi Raikkonen die opgevreten werd door de SF71H toen Kimi prematuur groen licht kreeg om te vertrekken uit de box. Het been van de ongelukkige werd opgeslokt door de brede Pirelli-wals, met als gevolg een gebroken tibia en fibula. Kimi werd vervolgens verordonneerd om zijn auto stil te zetten. Beelden van het ‘oh snap-moment’ zie je hieronder, al moeten we je waarschuwen: het is weer zo’n cringe-gevalletje.

De FIA, in het verleden nog weleens gekscherend aangeduid als ‘Ferrari International Assistance’, is niet onder de indruk van de werkwijze van de roden. Het team heeft nu een boete gekregen van 50.000 Euro voor het overtreden van artikel 28.13a van het reglement, wat gaat over unsafe releases die blessures veroorzaken. Op vrijdag kreeg Ferrari overigens ook al een boete voor een unsafe release van Kimi Raikkonen, toen bleek dat een wiel niet goed gemonteerd was. Die keer kwam iedereen er echter zonder kleerscheuren vanaf en bleef het bedrag beperkt tot 5.000 Euro.

Boze en opportunistische tongen hebben reeds beweerd dat Ferrari een probleem heeft met het bevestigen van wielen. Die conclusie zou je dan niet alleen kunnen trekken uit de twee faals van Ferrari dit weekend, maar ook uit de dubbele uitvalbeurt van Haas F1 in Australië. Dat laatste past dan weer in het straatje van lieden die menen dat de Haas VF-18 een kopie is van de Fezza. Hoe dan ook blijven we de pitstops van Ferrari de komende tijd scherp in de gaten houden.