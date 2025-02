Politie rijdt met de eerste nieuwe Mercedessen

De Audi’s gaan eruit en de politie Mercedessen komen erin! De eerst drie testexemplaren rijden inmiddels rond.

Fluisterde een man in regenjas ons een paar weken geleden al in de oren dat de Audi A6 Avant exit gaat bij de politie en dat daar de Mercedes-Benz E 450 d voor in de plaats komt, nu zijn de eerste exemplaren er al. Om te testen weliswaar.

Inderdaad een diesel dus. Niet de plug-in hybride variant, maar de E 450 d 4Matic in een mild hybride configuratie. Dachten we toen nog dat het wellicht om de Estate ging, net als bij de Audi’s, inmiddels is het duidelijk dat de politie voor Sedans gaat.

Sterker nog, de man in regenjas fluistert vandaag in ons oor dat de eerste drie exemplaren inmiddels in burger uitdossing testrijden bij de popo! Mocht je er dus één zien rijden dan is de kans groot dat je zo’n nieuwe politieauto ziet rijden. In heel Nederland staan er namelijk pas zeven op kenteken. Officieel nog niet in functie, maar goed, een agent achter het stuur kan altijd een overtreding constateren natuurlijk.

Wat viel er ook al weer op?

Wat valt er ook al weer op aan de nieuwe keuze. Nou de mild hybrid diesel zoals gezegd. Had de popo gekozen voor de E 300 de, dan hadden ze nog een beetje kunnen stekkeren.

De nul naar honderd tijd van de E 450 is met 5 seconden echter wel 1,7 seconden sneller dan de plug-in hybride. Qua pk’s is het 390 tegenover 313. Je moet als agent natuurlijk wel de snelste auto hebben, maar niet altijd het snelste rijden uiteraard.

De nieuwe auto met zwaailichten heeft ook vierwielaandrijving en zes cilinders. Kortom een goede keus van oom agent.

Spot oom agent!

Nu dus te spotten tijdens de testritten met oom agent! Zie je ze rijden, vergeet ze dan niet te uploaden via Autoblog Spots!