Releasedatum Grand Theft Auto VI eindelijk bekend

Voor wie met smart zit te wachten om zich niet aan de verkeersregels te houden, de releasedatum van Grand Theft Auto VI is eindelijk bekend!

Als er een game is die ondergetekende veel gespeeld heeft dan is het wel Grand Theft Auto. Favoriet was wel Grand Theft Auto Vice City. Lance Vance lag altijd dwars, maar dat mocht de pret niet drukken. Lekker scheuren in het pre-woke tijdperk op de Playstation en gamen op de studentenkamer met de huisgenoten en een sixpack Schultenbräu.

Die tijden kunnen binnenkort weer herleven, want de releasedatum van GTA VI is bekend. Nou ja binnenkort… Maker Rockstar Games had de game voor dit jaar beloofd, maar het wordt toch 2026. Op 26 mei 2026 om precies te zijn. De die hard gamer kan zijn vakantieaanvraag voor 2026 dus alvast gaan indienen bij zijn baas.

Grand Theft Auto VI

GTA VI speelt zich af in Vice City en omstreken. De hoofdpersonages zijn een man en een vrouw en je kunt hem straks spelen op de PlayStation 5, de Xbox Series X en S. We hebben een voorproefje kunnen zien van de game in een trailer die al weer in december 2023 werd vrijgegeven. Voor de liefhebber onderaan dit artikel nog even toegevoegd.

Nog wel even geduld dus, want pas op 26 mei 2026 is de daadwerkelijke release van de game. Rockstar zegt er zelf het volgende over:

Het spijt ons zeer dat dit later is dan verwacht. De interesse en opwinding rondom een ​​nieuwe Grand Theft Auto-game hebben ons hele team diep ontroerd. We willen jullie bedanken voor jullie steun en geduld terwijl we werken aan het afmaken van de game.

Bij elke game die we hebben uitgebracht, is het altijd ons doel geweest om jullie verwachtingen te overtreffen, en Grand Theft Auto VI is daarop geen uitzondering. We hopen dat jullie begrijpen dat we deze extra tijd nodig hebben om de kwaliteit te leveren die jullie verwachten en verdienen.

Nou als dat geen topper wordt dan weten we het ook niet meer. Voor nu, gewoon netjes aan de verkeersregels houden en trek alvast die oude PlayStation van de zolder om lekker nostalgisch door Vice City te racen!