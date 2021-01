Politie schrijft boete voor Aston Martin met kenteken sticker - Autoblog.nl

De bestuurder van de Aston Martin werd staande gehouden omdat hij een kenteken sticker op de auto had.

De vorige generatie Aston Martin Vantage heeft prachtige lijnen. Zo mooi, dat de Britten aan de voorkant niet echt rekening hebben gehouden met het feit dat er nog ergens een kentekenplaat moet. Sommige eigenaren kiezen er dan ook voor om met een kenteken sticker te rijden als alternatief op een kentekenplaat. Dit is echter niet zonder risico, want officieel mag dit niet.

Helaas kwam de eigenaar van een Aston Martin Vantage daar op een vervelende manier achter. Een agent hield de man staande vanwege het feit dat er een kenteken sticker aan de voorkant zat. De bestuurder werd op de bon geslingerd. Voor het niet (zichtbaar) hebben van een kentekenplaat moet je anno 2021 een boetebedrag van 150 euro betalen.

Als verklaring gaf de bestuurder dat hij de Aston Martin Vantage met kenteken sticker door de dealer geleverd heeft gekregen. Daarmee kan het betreffende autobedrijf nog een berisping van de RDW krijgen ook. De agent heeft namelijk melding gemaakt bij de RDW dat het autobedrijf een APK-goedkeuring heeft gegeven voor de Vantage met de verboden kenteken sticker.

De man kon doorrijden nadat hij de sticker ter plekke had verwijderd en het kenteken had gemonteerd. Gelukkig voor de bestuurder lag de kentekenplaat in de kofferbak.

Tevens is er een melding gemaakt naar het @RDWnl aangezien de verkopende dealer de auto met de verboden kenteken sticker had afgeleverd en een nieuw APK keuringsbewijs met de sticker op de bumper had afgegeven.

