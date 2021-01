Officieel: eerste beelden en info Hyundai Kona N - Autoblog.nl

Hyundai gaat de hoogte in met het sportieve N-label, dit is de gloednieuwe Kona N.

Dat de Hyundai Kona N al een tijdje in de pijplijn zit wisten we al. Dit keer komt de Zuid-Koreaanse autobouwer echter zelf met nieuws en plaatjes van de hete SUV. Ongelofelijk dat we überhaupt hete & SUV met een merk als Hyundai in de mond kunnen nemen, maar dat geheel terzijde.

Hyundai Kona N mét Launch Control

De Hyundai i30N was een leuke hot hatch, dus laten we deze Kona N het voordeel van de twijfel geven. Net als bij de i30N, trekt het merk ook met de Kona N alles uit de kast om hier een leuke auto neer te zetten. De SUV krijgt een 2.0-liter turbomotor die gekoppeld is aan een 8-traps N DCT-transmissie. Dit is een bak met een dubbele natte koppeling. Over het vermogen en de prestaties laat Hyundai helaas nog niets los. Afgekeken van de i30N, kun je zo’n 275 pk verwachten in deze Kona N. Verder stellen de Koreanen dat de Kona N uitgerust zal worden met Launch Control. Launch Control in je Kona, ja dat lees je goed!

Volgens Hyundai moet je met dit model lol beleven op zowel de openbare weg, als op het circuit. Het is het vierde model binnen het high-performance label van Hyundai. Na de i30N, de i20 N en de Veloster N (die wij niet kregen), verschijnt de Kona N later dit jaar op de markt.