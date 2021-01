BREEK: F1 kalender 2021 op de schop, eerste race Bahrein - Autoblog.nl

De omgekeerde wereld met de F1 kalender van 2021. Australië aan het einde en Bahrein aan het begin. Naar het schijnt gaan ze dit seizoen ook achteruitrijden.

De Formule 1 heeft officieel de kalender voor 2021 bevestigd. Net als in 2020 kunnen we weer een aantal verrassingen verwachten vanwege COVID-19. Als eerste de seizoensopener. Zoals verwacht gaat de GP van Australië niet door. Gelukkig hoeven we niet tot april of mei te wachten op de eerste race. De eerste race zal gewoon in maart gaan plaatsvinden.

Het eerste raceweekend is van 26 tot en met 28 maart. Niet Australië, maar Bahrein is het toneel van de seizoensopener. Nog altijd blijft de ambitie om dit jaar 23 races te verrijden, ondanks de gewijzigde omstandigheden. De GP van Australië is verplaatst naar het raceweekend van 18 tot en met 21 november. De seizoensafsluiter is een week later, traditioneel in Abu Dhabi.

Logistiek vliegt de boel nogal heel en weer. Zo zit de F1 grotendeels in Europa, maar zal in juni naar Noord-Amerika worden gevlogen. Daarna keert het circus weer terug naar Europa, om vervolgens vanaf september naar diverse uithoeken van de wereld te vliegen. Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Oceanië en het Midden-Oosten worden dan in korte tijd aangedaan. Het lijken wel DJ’s op een wereldtour.

F1 kalender van 2021, officieel bevestigd door de organisatie

28 maart – Bahrein (Sakhir)

18 april – Italië (Imola*)

2 mei – N.n.b.

9 mei – Spanje (Barcelona)

23 mei – Monaco (Monaco)

6 juni – Azerbeidzjan (Baku)

13 juni – Canada (Montreal)

27 juni – Frankrijk (Le Castellet)

4 juli – Oostenrijk (Spielberg)

18 juli – Verenigd Koninkrijk (Silverstone)

1 augustus – Hongarije (Budapest)

29 augustus – België (Spa)

5 september – Nederland (Zandvoort)

12 september – Italië (Monza)

26 september – Rusland (Sochi)

3 oktober – Singapore (Singapore)

10 oktober – Japan (Suzuka)

24 oktober – Verenigde Staten (Austin)

31 oktober – Mexico (Mexico City)

7 november – Brazilië (Sao Paulo)

21 november – Australië (Melbourne*)

5 december – Saudi-Arabië (Jeddah**)

12 december – Verenigde Arabische Emiraten (Yas Island)

*Onder voorbehoud

**Onder voorbehoud van goedkeuring van het circuit