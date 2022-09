Politie schrijft lading boetes uit vanuit een bus

Ah, ze zijn weer bezig. De politie schrijft een lading boetes uit door simpelweg in een bus te zitten.

De politie wordt telkens creatiever om de burger in het gareel te houden. In de meeste gevallen gebeurt dat met flitspalen en mobiele controles. Ondanks diverse apps, vermeldingen op de radio, meldingen op Waze en waarschuwingen van de hoofdredactie (dankjewel Michael), kun je alsnog een controle missen.

Ergo, dan krijg je de boetes binnen. Wel leuk: het gebeurt tegenwoordig digitaal, dus dan kun je de foto’s opvragen en bewaren voor het nageslacht:

Week van de veiligheid

Enfin, de controles dienen een doel. Het begrotingstekort moet natuurlijk worden aangevuld en als daar welwillende wegpiraten zijn, dan kun je het hen laten bekostigen. Maar in sommige gevallen is de politie ook echt aan het controleren op veiligheid. Dat doen ze in het kader van ‘De Europese Week van de Veiligheid’.

Dat doen ze nu in Limburg met een touringcar. Het idee is vrij simpel doch effectief. In de tourincgcar zitten politieagenten die de auto’s en vrachtwagens in de gaten houden. Als mensen bellen, TV kijken, de krant lezen, Netflix kijken of hun teennagels knippen, dan geven ze dat door aan de agenten op de weg die dan een prent uitdeelt. En ja, die voorbeelden bedenken wij niet, die schijnen echt allemaal te gebeuren, aldus De Telegraaf.

Politie schrijft lading boetes uit

In de meeste gevallen gaat het om het onrechtmatige gebruik van de telefoon in de auto. Dat levert een boete op van 350 euro. Een fiks bedrag. Volgens de politie is het overigens hoog nodig, want veel ongelukken gebeuren vanwege het feit dat men niet aan het opletten is en met de smartphone in de weer.

Daarbij is het niet alleen de boete, maar krijgen de ‘slachtoffers’ ook altijd uitleg. Dan weten ze waarom ze de boete krijgen en waarom deze zo hoog is. Uiteraard is er enorm veel mankracht nodig voor een operatie als deze. De politieagenten in de bus worden geassisteerd door een heel bataljon aan student-agenten en vrijwillige politie.

Het is overigens geen nieuw idee. Geregeld gaat de politie op schoolreisje om zo honderden boetes uit te delen. De kosten voor het tripje halen ze er dus wel uit. Vorige keer leverde het ze al 7 ton op.

Meer lezen? Hier wordt heel erg vaak geflitst!