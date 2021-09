Politie op schoolreisje bekeurt 200 appende bestuurders

De Politie ‘op schoolreisje’ slingert in no time een grote aantal overtreders op de bon.

Het is inmiddels een bekend fenomeen: appen in het verkeer. Tijdens het rijden blijkt het toch heel erg lastig om je telefoon op te bergen. We zeggen weliswaar telefoon, maar het is een device waarmee je enorm veel kunt doen. Dat is echter niet de bedoeling.

Nu laat een mini-computer dat een telefoon tegenwoordig en autorijden zich niet zo lastig combineren. De kans op ellende is immers aanwezig. Je bent nogal afgeleid en voordat je het weet, is er een ongeluk gebeurd. Bij de politie hebben ze tegenwoordig een handige methode om dit te checken.

Politie op schoolreisje

Er is namelijk een speciaal politieteam samengesteld. Deze nemen plaats in, jawel, een touringcar! Het idee van de politie op schoolreisje is niet zo gek. Wie weleens in een touringcar heeft gezeten zal het kunnen beamen, je kan perfect bij auto’s naar binnen kijken.

Over een periode van drie dagen rijdt deze bus over de A15. Het is het stuk tussen Ridderkerk en Gorinchem-Oost. De ANWB weet met trots te melden dat dit de drukste snelweg van Nederland is. Omdat het onhandig is om met de bus iedereen aan te houden, is er ook andere politie aanwezig.

250 euro

Dit jaar is niet het eerste jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar en het jaar daarvoor ging de politie ook op schoolreisje. Speciale agenten in de touringcar stellen de overtreding vast. Deze wordt dan doorgegeven aan een van de zes (onopvallende) politieauto’s. Daarnaast zijn er ook nog twee motorrijders.

Dat is een enorme hoeveelheid personeel. Heeft het dan ook een beetje zin? Jawel! Want in een mum van tijd had de politie op schoolreisje meer dan 200 appende bestuurders in de kraag gevat! De kosten voor het appen achter stuur bedragen 250 euro, dat is dan nog zonder de broodnodige administratiekosten.

Via: AD.nl