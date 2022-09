Hyundai Ioniq 6 First Edition is voor de vroege vogels

Voor degenen die er als de kippen bij willen zijn presenteert Hyundai de Ioniq 6 First Edition.

Je kunt zeggen wat je wil, maar van eenheidsworst is geen sprake bij de nieuwe modellen van Hyundai. De Ioniq 5 was een uniek ontwerp en de Ioniq 6 is dat opnieuw, maar dan weer op een hele andere manier.

Het feit dat het een sedan is en geen cross-over kunnen we alleen maar toejuichen. Het is wel een beetje jammer dat de belangrijkste inspiratiebronnen een banaan en een walvis zijn geweest.

Toch zal er vast genoeg animo zijn voor de Ioniq 6. Degenen die staan te popelen om een exemplaar te bestellen moeten echter nog even geduld hebben. Dat kan momenteel nog niet namelijk. Ook weten we nog niet wat ‘ie gaat kosten.

Dat weten we nog steeds niet, maar Hyundai laat nu wel alvast de Ioniq 6 First Edition zien. Zoals inmiddels gebruikelijk is in de autobranche introduceert Hyundai de Ioniq 6 met een ‘exclusief introductiemodel’. Deze wordt dus in beperkte aantallen gebouwd.

De Hyundai Ioniq 6 First Edition is te krijgen in vier kleuren, waaronder Biophilic Blue Pearl, wat je op de plaatjes ziet. Als je geen biofiel bent kun je ook kiezen voor Serenity White Pearl, Nocturne Grey Pearl en Gravity Gold Matte. In het interieur kun je rekenen op mooie ruitjesbekleding.

En ja, dat is eigenlijk alles wat er nu te melden is. Voor de verdere details (inclusief de prijzen) moeten we nog een maand geduld hebben. Kun je dan ook meteen bestellen? Neen, daarvoor moet je waarschijnlijk nóg iets langer wachten.