Roesten auto’s tegenwoordig nog? Nou en of!

Zo goed zijn moderne auto's bestand tegen roest.

Auto’s worden steeds beter. Althans, dat zou een logische aanname moeten zijn. Met de kennis van tegenwoordig moeten fabrikanten toch in staat zijn om perfecte auto’s te maken? We weten vanuit allerlei betrouwbaarheids-onderzoeken dat dat zeker geen gegeven is. Integendeel, omdat auto’s telkens complexer worden, gaat dat ten koste van de betrouwbaarheid. Enfin, dat is puur qua storingen. Vandaag kijken we naar een ander fenomeen dat slecht is voor een auto: roest.

Maar bestaat roest dan nog? Jazeker! Het is helaas een fenomeen dat nog steeds voorkomt. Natuurlijk is het veel minder erg dan vroeger. Dat je na drie jaar de bodem van een auto moest tectyleren was vrij normaal. Tegenwoordig zijn auto’s vaak economisch al afgeschreven alvorens het roestspook zijn intrede doet. Of niet?

AutoBild publiceerde vandaag een verslag naar aanleiding van een Zweeds onderzoek. Daar werden auto’s onderzocht op hoe goed ze bestand zijn tegen roest. De auto’s werden grondig bestuurdeerd, zowel van binnen als buiten. Ook de ingewanden van de auto (zoals de chassisbalken en dergelijke) werden minutieus onderzocht. Roest is niet alleen lelijk, maar doet ook afbreuk van de veiligheid van de auto. De uitkomst van dit soort onderzoeken is natuurlijk fascinerend, super-interessant en zo relevant als mijn mening over Formule 1 (Max had Ocon moeten laten gaan). Maar ter vermaak en voor de discussie is het uiteraard wel uiterst geinig.

Dit was de uitslag. Hoe meer sterren hoe beter. Geen één auto scoorde slechts 1 ster. De slechtste scores hebben we cursief geschreven, de beste scores staan vet gedrukt. Gek genoeg deed er geen Alfa Romeo mee.

Audi A4 (4 sterren)

Audi A6 (5 sterren)

Audi A8 (5 sterren)

BMW 1 Serie ( 4 sterren)

Citroen C3 Aircross (3 sterren)

Citroen C4 Cactus (2 sterren)

Dacia Duster (3 sterren)

Ford Ecosport (2 sterren)

Ford Focus (2 sterren)

Ford S-Max (2 sterren)

Honda Civic (2 sterren)

Hyundai i30 Stationwagon (3 sterren)

Hyundai Ioniq Electric (3 sterren)

Jeep Compass (3 sterren)

Kia Ceed (3 sterren)

Kia Stonic (2 sterren)

Lexus LS500 (4 sterren)

Mercedes-Benz A-Klasse (4 sterren)

Mercedes-Benz S-Klasse (5 sterren)

Nissan Leaf (2 sterren)

Nissan Qashqai (2 sterren)

Opel Grandland (3 sterren)

Opel Insignia Country Dinges Geval (4 sterren)

Peugeot 308 SW (3 sterren)

Renault Espace (5 sterren)

Renault Mégane Estate (4 sterren)

Seat Arona (4 sterren)

Skoda Karoq (3 sterren)

Subaru XV (2 sterren)

Volkswagen Golf

Volkswagen e-Golf (4 sterren)

Volkswagen Passat Variant (4 sterren)

Volkswagen Passat Alltrack (4 sterren)

Volkswagen Tiguan (4 sterren)

Volkswagen Tiguan Allspace (4 sterren)

Volkswagen T-Roc (3 sterren)

Volvo V60 (3 sterren)

Volvo XC40 (3 sterren)

Conclusie. De merken waarbij we vaak de betrouwbaarheid prijzen (de Aziatische merken) blijken dus behoorlijk roestgevoelig te zijn. De Duitse merken die tegenwoordig nog weleens geplaagd worden door elektronische malheur zijn over het algemeen superieur. Uitzondering en zorgenkindje is toch wel Ford, want veel bestsellers scoren gewoonweg te laag.

