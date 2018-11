Deze Ferrari krijgt nieuwe wielen en meer

Stomme woordspeling is stom. Deze Ferrari niet.

De nieuwe Ferrari Portofino is een hit. Zo liet waarde collega @RubenPriest in dit artikel weten dat de auto zelfs in Nederland kan rekenen op voldoende aandacht. Zijn verslag is slechts de helft van het verhaal, want naar het schijnt is er een lange wachtrij voor degenen die een nieuwe Ferrari Portofino willen. En waarom zou je niet een nieuwe Ferrari Portofino wensen? Die auto heeft gewoonweg alles, in vergelijking met zijn voorganger is het een enorme stap vooruit. Hij ziet er zeer fraai uit, met 600 pk heb je méér dan voldoende vermogen en het is wel even een Ferrari. Ook al is het de instapper, het heeft net wat meer dan een Mercedes-Benz SL63 AMG, die keurig naast een A180d staat te shinen in de showroom.

Reken er maar op dat de Portofino in bepaalde kringen erg veel voor gaat komen. Wellicht blijft in Bloemendaal de CLK ‘AMG-uitgevoerd’ Cabrio nog even populairder, maar in St. Tropez en Monte Carlo zul je erover struikelen. Nadeel is dan wel dat je met je Portofino niet meer onderscheidend bent. Dus wat kun je dan doen. Inderdaad, je brengt je duurbetaalde Ferrari naar een garage die ‘m eventjes ‘perfecter’ maken.

Gisteren was het Loma dat een voorstel deed. Dat was eigenlijk een beetje valsspelen, want het waren wel erg vage renders met mooie verhalen. Ongetwijfeld kunnen ze die in werkelijkheid brengen, maar voor het eindresultaat zullen we toch echt even moeten wachten. Voor wie dat niet wil is daar de bekende tuner ‘Wheelsandmore’. Drie keer raden wat zij doen. Overigens lijken dit ook renders te zijn, maar een heel stuk realistischer en dus concreter.

Ze pakten de Portofino vrij subtiel aan, eigenlijk. Natuurlijk kan de gemiddelde autospotter zien wat er anders aan is, maar de wijzigingen zijn vrij bescheiden. Belangrijk punt is het nieuwe uitlaatsysteem, waardoor de Portofino naar wens wat dramatischer klinkt. Met een afstandsbediening kun je de kleppen in de uitlaten openen dan wel sluiten, afhankelijk hoe duidelijk je wil maken dat jouw Portofino superieur is aan die van anderen.

Qua velgen is het iets minder geslaagd, de zwarte 21″ wielen zijn veel te ordinair voor een fraaie Ferrari. Gelukkig is er keuze uit vier verschillende veldontwerpen en kun je ze ook gewoon in het zilvergrijs krijgen. Onze tip, ga voor de ‘FiveStar’ velgen (afbeelding onder). Die lijken nog het meeste op de originele velgen. Voor wie het echt bont wil maken, zijn er drie veldontwerpen te verkrijgen in 22″, enkel voor de achterwielen. Niet doen.

Wat je wel moet doen is de ‘plug-and-play’ module van Wheelsandmore. Daarmee wordt er het één en ander geoptimaliseerd in de motor waardoor het vermogen een stukje hoger ligt. Na de installatie van deze module beschikt je Portofino over precies 500 kW, omgerekend 680 pk. Qua koppel lijkt het wel een AMG te zijn: 870 Nm. Of dat koppel in elke versnelling vrij komt is niet duidelijk. Af-fabriek heeft Ferrari per versnelling het koppel wat begrensd, om de achterbanden te sparen en het karakter van de motor te manipuleren. Die velgen moet je even laten schieten, maar de tuning (3.360 euro) en de uitlaat (3.765 euro) zijn zeker het overwegen waard.