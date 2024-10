Politie vindt gestolen Ferrari terug dankzij AirPods

Tip van de dag: laat altijd een setje AirPods in de auto liggen als je geen gps-tracker hebt.

Als je een dure auto bezit is het wel zo handig om een voertuigvolgsysteem te hebben. Sterker nog: dat is vaak verplicht voor de verzekering in de hogere prijsklasses. Je auto kan echter ook zonder voertuigvolgsysteem getraceerd worden, zo blijkt. Via AirPods.

Het verhaal in kwestie speelt zich af in de buurt van Greenwich, Connecticut (niet te verwarren met het Britse Greenwich). Hier valt voor autodieven zeker wat te halen, want hier rijden heel veel dikke auto’s rond.

Zo ook een zwarte Ferrari 812 GTS, die naar verluidt een prijskaartje had van 575.000 dollar. Dit raspaardje werd dus gestolen, maar gelukkig voor de eigenaar heeft dit verhaal een happy ending.

De politie wist de auto namelijk kinderlijk eenvoudig te traceren, via de AirPods van de eigenaar. Zo kwam de politie uit bij een tankstation. Dat is geen verrassende locatie, want ja, die 6,4 liter V12 lust wel een slokje. De dief vluchtte van het toneel, maar vergat in de haast wel zijn iPhone. Zo kon hij – wederom met een Apple-product – geïdentificeerd worden.

De politie wist de 22-jarige autodief vervolgens in de kraag te vatten, evenals zijn 19-jarige compagnon. De 19-jarige bleek een “hele, hele goede bekende” van de lokale politie te zijn, die al meerdere aanklachten vanwege autodiefstel en geweld op zijn naam had staan. De autodieven zullen hun lesje nu wel geleerd hebben: de volgende keer moeten ze even de AirPods uit het raampje mikken.

Het is overigens niet de eerste keer dat een auto wordt teruggevonden dankzij Apple. Vorig jaar werd een Peugeot terugvonden via AirTags, met als bijvangst een gestolen Porsche 911. Ze kunnen echter ook tegen je gebruikt worden: het dievengilde plaatst soms AirTags op auto’s die ze graag willen ontvreemden.

Bron: WFSB

Foto: Waterbury Police Department