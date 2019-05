Politie vindt oplichters van kenteken AB-Lezer, crasht op dak

Het loopt vooralsnog niet goed af.

Het kan soms snel lopen. Gisterochten attendeerde waarde collega @RubenPriest over het feit dat een Autoblog-lezer de dupe is geworden van kenteken klonen.

Kort samengevat: een onverlaat had het kenteken van Autobloglezer Dave gekopieerd en reed daarmee rond. Alle boetes kwamen bij Dave binnen. Dave heeft zelf een Ford Focus ST-Line van het allernieuwste type, terwijl de overtredingen werden begaan met een Focus ST van het vorige type. Alle overtredingen waren begaan in en rondom Heerlen.

Mede naar aanleiding van het artikel van gisteren is de plaatselijke Hermandad erop uitgetrokken om het sujet in de kladden te grijpen.

Eerst het goed nieuws: De Focus ST met het gekopieerde kenteken is dus gevonden! Helaas was de aanstaand gedetineerde niet geïnteresseerd om te stoppen en zich over te geven aan de lokale autoriteiten sprintte hij weg. Tussen Schinnen en Oirsbeek werd de achtervolging ingezet.

Tijdens die achtervolging kwam de politie in aanraking met een tegenligger. De agent in kwestie probeerde uit te wijken, maar schampte de tegenligger desalniettemin. Dat moet met een hoge snelheid gebeurd zijn, want de politie auto raakte op zijn kop. De agent is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie. Vooralsnog zijn de daders net als The A-Team voortvluchtig.