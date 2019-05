Dit kost de vernieuwde Kia Niro

De prijzen zijn bekendgemaakt.

In februari maakte Kia bekend dat de Niro Hybrid en Niro Plug-in Hybrid in het nieuw zou worden gestoken (meer info hier). Wat de Koreanen toen nog niet bekendmaakten was het prijskaartje dat beide hybride auto’s zouden gaan krijgen. Daar is nu een antwoord op gekomen.

De Niro Hybrid is er vanaf 28.995 euro en de Niro Plug‑in Hybrid kost 36.195 euro. Daarmee is de stekkerauto een stuk duurder in vergelijking met zijn stekkerloze variant. Of de volledige elektrische eNiro ook een update gaat krijgen is niet bekend. Zijn technische broer, de Hyundai Kona Electric, is wel van een update voorzien met onder meer de introductie van 3 fase laden.

Beide modellen komen met een 1.6 GDi viercilinder benzinemotor met 141 pk. Sinds de introductie in 2016 heeft Kia al meer dan 16.000 stuks van de hybride Niro verkocht. Nu moet men het vooral hebben van de volledige elektrische Niro, die aantrekkelijk in de bijtelling is. Vanaf juli staan beide auto’s bij de dealers. Bestellen kan nu al.