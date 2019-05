SVO lanceert astronomisch dure Range Rover

All puns are intended, Sir.

We kennen SVO (Special Vehicle Operations) van diverse snelle Jaguars en Land Rovers. Het bedrijf houdt zich bezig met speciale aanvragen en zeer gelimiteerde uitvoeringen van bestaande modellen.

Hun laatste creatie is niet zeer waanzinnig snel, dan wel heel erg duur. De Land Rover in kwestie is een Range Rover Astronaut Edition. De auto is alleen beschikbaar voor ‘Future Astronauts’ die met Virgin Galactic de ruimte ingaan.

De lak van de Range Rover Astronaut Edition heet ‘Zero Gravity Blue’ en moet overeenkomsten vertonen met de nachtelijke lucht. Okay… De auto is voorzien van diverse ‘Future Astronauts’ badges en de verlichting in de deuren laat het silhouet van Virgin Galactic’s ‘SpaceShip Two’ zien. Dat is de ruimteveer waarmee de de toekomstige ruimtereis in gaan afleggen.

Verder zijn er diverse afbeeldingen te vinden van het ruimteschip in de hoogsteunen, de middenarmsteun en de middenconsole. De Astronaut Edition is gebaseerd op de Autobiography, dus qua luxe zit het verder wel snor. Er is keuzen uit twee aandrijflijnen. De eerste is een hybride P400e, de andere optie is een 5.0 Supercharged V8 met 525 pk. Je kan de Land Rover Range Rover Astronaut Edition alleen bestellen als je een Future Astronaut bent, dat kost ongeveer 250.000 dollar. Daar komen de kosten voor deze Range Rover nog bij.