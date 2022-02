Eerste elektrische Triumph komt met vleugje Williams

Het iconische Britse motormerk Triumph heeft de eerste elektrische motorfiets voorgesteld. En de Triumph TE-1 is met recht iets bijzonders.

Voluit moeten we eigenlijk Project Project Triumph TE-1 zeggen. Want dit exemplaar is nog een prototype. Met deze elektrische motorfiets wil Triumph ontdekken wat er zoal mogelijk is op het gebied van supersnelle tweewielers. Aan snelheid geen gebrek met de TE-1.

De Project Project Triumph TE-1 is ontwikkeld in samenwerking met Williams Advanced Engineering (WAE). Dit was tot voor kort een dochteronderneming van het Formule 1-team Williams, maar werd begin dit jaar van de hand gedaan. Met de opbrengst kan Williams de activiteiten in de F1 ook de komende jaren bekostigen. Maar we dwalen af.

Vorm volgt functie in het geval van de Triumph TE-1. De batterij heeft een piekvermogen van 231 pk. Dat is enorm krachtig voor een motor. De motorfiets zelf heeft dan ook niet met dat piekvermogen te maken, maar met een afgesteld vermogen tussen de 109 en 177 pk. Het accupakket is 15 kWh groot. Het prototype beschikt over 360-volt laden, wat het mogelijk maakt om de batterij in minder dan 20 minuten van 0 naar 80 procent te laden.

Hoewel de elektrische motorfiets nu is voorgesteld, moet het grote testprogramma nog opgezet worden voor de Triumph TE-1. Dat gehele proces start deze zomer. Het uiterlijk zal in dat proces ook nog een update krijgen zodat de fiets wat minder concept en meer productieklaar eruit komt te zien. Pas later komt Triumph ook met meer cijfers met betrekking tot prestaties, actieradius en meer. Het ziet er in elk geval veelbelovend uit!