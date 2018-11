Politie zet supercar eigenaren voor paal

Haters gonna hate?

Ooh de supercar, object van affectie, droom van massa’s mensen. Vraag iemand wat ‘ie gaat doen als dan toch eindelijk de getallen goed vallen in de loterij en je hebt groot kans dat ‘een blubberdikke auto kopen’ genoemd wordt. Misschien in iets andere bewoordingen, maar kniesoor die daarop let. Stiekem wil namelijk niemand Γ©cht een Kia Picanto rijden. Dan toch liever een Stinger. Maar ja, een iets te afgetrainde beurs en de overheid zweren samen om menigeen daar toch toe te dwingen.

Sommige dromers ontsnappen echter aan de klauwen van het grauw, hetzij door noeste arbeid, hetzij door puur geluk of een combinatie van die twee. En als al die dingen even niet meezitten is er nog die andere optie voor de Γ©chte dromers: een dagje zo’n ding huren. Het gevoel dat het geblΓ¨r uit de uitlaat je geeft is net zo positief als de urinetest van Ben Johnson na diens 9.79 op de 100 meter in Seoul. Eigenlijk zou iedereen dat moeten kunnen ervaren.

Maar helaas, niet iedereen kan zo’n supercar rijden. Voor velen moet de prikkeling van de malleus, incus en stapes komen van die bovengenoemde Kia Picanto of aanverwanten. Zo is het leven, maar niet iedereen kan daar op een goede manier mee omgaan. Zoals Drizzy al zei ‘jealousy is just love and hate at the same time‘. Als je iets roods met twee deuren op een subtiel VERBOTEN!!1! plaats neerzet bij de fitness in het zicht van een overijverige conciΓ«rge, worden al snel bepaalde mensen gebeld die bonnen schrijven. Want swaaaaaag mag niet, zelfs als die oud en goedkoop is. In zo’n ding ben je namelijk onherroepelijk een KAUWGOMBAL en niet iemand die dankzij verkeer moest rennen om een tentamen te halen, onbekend is met de parkeersituatie en toch de open plek voor gehandicapten wil vermijden. Zo gaan die dingen.

De nieuwste hobby van de Beverly Hills Cops -cue themesong- om verkeershufters in dikbolides publiekelijk te schande te maken op de Gramz voelt dan ook dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk duidelijk: de wet is de wet en daar moet iedereen zich aan houden. Aan de andere kant, waarom dit trotse, sliep-uit achtige gedrag alleen bij mensen die in een mooie auto rijden? Waarom de bijna sneerachtige opmerkingen erbij plaatsen dat veel auto’s gehuurd zijn? En waarom de koddige hashtags erbij verzinnen die ik zelf had kunnen verzinnen, zoals #horse, #zoom en #pole?

Kijk en oordeel zelf. Een goed initiatief om rijke stinkerds te laten zien dat niemand boven de wet staat, of een sneu gevalletje van class warfare?

Image Credit: Axel Foley via Instagram