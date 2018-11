Autoblog advies: bijtelling vermijden met een warme hatchback

Als je het doet, kun je er beter lol in hebben.

Bestaat er ook zoiets als een warme hatchback? En zo ja, waar kom je dan op uit? Het is namelijk iets waar Autoblog-lezer Patrick naar op zoek is. Zijn vrouw rijdt zakelijk in een Toyota RAV4, aangezien zij de meeste kilometers maakt. Nu worden nog alle kilometers gemaakt met die auto, maar deze zal binnenkort worden vervangen door de nieuwe Corolla. Het is vervolgens de bedoeling om er een tweede auto bij te kopen. Patrick en zijn vrouw hebben namelijk twee kinderen. Patrick maakt zelf niet zo heel kilometers, maar hij wil wél dat die kilometers leuk zijn.

Patrick heeft een paar kant en klare eisen (van zijn vrouw meegekregen). Het moet een vijfdeurs zijn. We kunnen Yolo-dingen doen, maar een vijfdeurs is een harde eis. Ook mag de auto niet té oud zijn. Maximaal 10 jaar. Qua kilometers mag ‘ie niet meer dan 100.000 km gelopen hebben. Patrick realiseert zich dat kilometerstand niets hoeft te zeggen, maar in het budget is het niet eens zo’n vreemde eis. Als laatste moet de auto bij een erkende dealer staan. Geen particulieren, geen specialisten of universele garages. Gewoon de merkdealer met Bovag garantie. Patrick heeft een paar keer ‘bezuinigd’ en dat is hem niet goed bevallen. Het verdere wensenplaatje van Patrick heet hij ingevuld in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Toyota RAV4, Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: Rond de € 8.000 Mag minder, als het leuk is mag ietsje meer ook Jaarkilometrage: Minder dan 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine graag Reden aanschaf andere auto: Praktische fun-auto om bijtelling te ontzien Gezinssamenstelling: Mijn vrouw, twee kinderen en ik. Voorkeursmerken /modellen: Abarth, Toyota No-go modellen / merken: Opel

Wat mis je door de no-go’s:

Het is uiteraard je goed recht om bepaalde auto’s niet te willen. Het is immers je eigen geld. Dat gezegd hebbende, wij vonden een Opel Corsa GSI Turbo 5-drs uit 2010 met 95.000 km op de klok waar de eigenaar nog 8.500 euro voor wenst te ontvangen. Het is op zich wel een interessante aanbieding. De Corsa GSI is onder de OPC gepositioneerd, maar met 150 pk uit de 1.6T motor kom je niets te kort. Of het nu onderin of bovenin de toeren is, met deze Corsa kun je mensen verrassen. De GSI uitvoering is lekker compleet en sportief, zonder dat het zo opvallend is als bij een GSI, dan moet je zelf even zien of dat een voor- of nadeel is. Eigenlijk is deze auto te gewoontjes om faliekant tegen te zijn, het is een half gesneden tarwebruin op wielen. De Corsa is overwegend een betrouwbare auto, maar check dit Corsa-aankoopadvies voor de aandachtspunten.

Toyota Yaris TS 1.8 VVT-i 5-drs (XP90)

€ 7.950

2007

75.000 km

Normaliter zouden we zeggen: kijk naar de Suzuki Swift Sport! Die zijn in vijfdeurs uitvoering echter bijzonder lastig te vinden. De Toyota Yaris is eveneens een prima Aziatisch alternatief. In sommige gevallen is de Yaris in TS-uitvoering te prefereren. Allereerst de motor, deze is met 133 ongeveer even sterk, maar de 1.8 motor is goed bij de leest en pakt onderin goed op. De Yaris TS is absoluut niet zo speels als de Swift Sport, maar je kan er nog prima lol mee beleven. Qua betrouwbaarheid is deze specifieke motor niet helemaal zonder schoonheidsfoutjes (check het olieverbruik even), maar de rest is praktisch onverwoestbaar. Bekijk sowieso ons Yaris-aankoopadvies. Nog een voordeel is dat deze auto, jazeker, nog best veel door ‘oudere’ mensen is gekocht. Nette vijfdeurs uitvoeringen met trekhaak (voor de vouwwagen) zijn prima te vinden in het budget.

MINI Cooper Clubman Chili (R55)

€ 8.500

2008

80.000 km

Tegenwoordig is de MINI er ook als vijfdeurs. Deze esthetisch gehandicapte auto valt voorlopig nog buiten budget. Wil je toch een praktische MINI, ga dan eens kijken naar een Clubman. MINI classificeert het zelf als een stationwagon, maar met die gedachte ga je teveel verwachten. Qua ruimte aanbod is het gewoon een hatchback. In het budget is er niet heel veel keuze, alleen de turboloze ‘Cooper’ komt in aanmerking. Deze is met 120 pk op zich niet heel sloom. Je merkt echter aan alles dat de auto veel meer vermogen aankan. De wegligging is de grote USP van de auto. Zo leuk als de hatchback is de Clubman niet, maar je merkt dat deze auto bovengemiddeld enthousiast instuurt. De originele vormgeving van het exterieur in interieur maken ook veel goed. Uiteraard hebben we ook een MINI-Aankoopadvies voor je klaarstaan.

Peugeot 207 Féline 1.6 16v Turbo 5-drs

€ 7.400

2009

75.000 km

Bij een snelle Peugeot denk je toch al gauw aan de 205 GTi en onwillekeurig doe je dat bij deze ook. Absoluut niet doen, want dit is geen dartele, lichtvoetige en kwikzilverige auto. De 207 is behoorlijk zwaar en meer op comfort afgestemd. De 1.6 motor met 150 pk kent bepaalde betrouwbaarheidsissues, dus controlleer dit 207-aankoopadvies om te zien wat de valkuilen zijn. Deze uitvoering van de 207 is behoorlijk compleet uitgerust, veel exemplaren hebben leer, panoramadak, mooie wielen, JBL-installatie, climate control en navigatie. Een luxe slagscheepje dus. Zo rijdt het ook, typisch Frans. In het budget zijn er voldoende exemplaren te vinden. Mocht de achterbak te klein zijn, is er zelfs een extra ruime ‘SW’-uitvoering.

Renault Clio GT 1.6 16v 5-drs

€ 7.990

2009

100.000 km

Tussen de Clio Dynamique 1.6 en Clio Renault Sport zit nogal een gat. Niet alleen qua vermogen (bijna 90 pk!), maar ook qua beleving en aankleding. De Clio GT zit er tussenin, alhoewel de auto dichter bij een reguliere Clio staat dan de R.S.-uitvoering. Dat is niet erg, want de Clio GT heeft een paar troeven achter de hand. Ten eerste de motor, in de basis dezelfde 1.6 als in de gewone Clio, maar met een Twingo R.S.-sausje eroverheen, waardoor je 128 atmosferische paarden tot je beschikking hebt. De aankleding is ook smakelijk: felblauw met donkergrijze accenten en een unieke bodykit geven de auto een smakelijk aanzien. Nog een voordeel is dat deze in vijfdeurs uitvoering geleverd zijn, alhoewel je wel eventjes zult moeten zoeken. De aandachtspuntjes vind je in het Clio-aankoopadvies.

Ford Fiesta 1.6 16v Titanium 5-drs

€ 8.250

2009

95.000 km

Een gouden generatie, deze Fiesta. Niet zozeer omdat het de best gebouwde auto in zijn klasse is. Dat is het namelijk niet, kijk ons Fiesta-aankoopadvies er maar op na. Het zijn voornamelijk afwerkingsmissers. Waarschijnlijk heeft Ford de missers voor lief genomen, want deze Fiesta is namelijk allesbehalve saai. Het interieur ziet er funky uit en werkt vrij logisch. Qua uiterlijk ziet de vorige Fiesta er eigenlijk moderner uit dan de huidige. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest… In vijfdeurs uitvoering was de 1.6 er alleen als luxe Ghia en sportief-luxe Titanium. De driedeurs 1.6 is er in meer sportieve smaakjes geweest. Deze Fiesta is een typische Ford. Dus bijzonder leuk om te rijden. Het is niet de snelste auto uit dit rijtje, maar wel een van de meest vermakelijke. Tegelijkertijd is het gewoon een nuchtere vijfdeurs Ford. Topcombinatie.

Volkswagen Polo GTI 5-drs (9N3)

€ 8.950

2008

110.000 km

Waarom genoegen nemen met ‘warme’ hatchbacks als je ook kunt gaan voor een heuse GTI? En dan eentje van de uitvinders van het genre! Met de Golf V GTI maakte Volkswagen een revival mee. Ineens waren de Wolfsburgers in staat om een Hot Hatch te maken. Konden ze dat ook met de Polo? Het visuele sausje is krek eender: de kenmerkende grille, zelfde velg-design, kleuren, ruitjesbekleding en retro-style logo’s. Zo’n compleet pakket als de Golf GTI is, is de Polo niet. Het is vooral een snellere Polo met een ijzersterke 1.8T motor. Erg vlot, maar niet bijzonder vermakelijk. Wellicht is het niet de beste GTI, het is wel een auto die goed aansluit bij de eisen die in dit geval gesteld worden. Klik verder voor het Polo-aankoopadvies.

YOLO: Mazda 3 MPS 2.3 (BK)

€ 8.500

2007

115.000 km

Als je de restricties ietsjes oprekt is er zoveel meer mogelijk. Dan kom je terecht bij oudere auto’s met hogere kilometerstanden, dus automatisch hogere kosten. Daarom bewaren we het lekkerste voor het laatst, als YOLO uiteraard. De Mazda 3 MPS is een onopvallende reuzendoder. De auto is enigszins verwant aan de Ford Focus ST, maar de Mazda heeft niet diens fraai klinkende vijfcilinder. Neen, de Mazda 3 MPS heeft een veel effectievere (en betrouwbaardere) 2.3 ‘DISI MZR’ viercilinder met flinke turbo. Deze levert standaard 260 pk en 380 Nm, zeer gezonde waarden voor een onopvallende hatchback. We hebben alleen een Mazda3-aankoopadvies van een generatie later, maar deze komen behoorlijk overeen. Bij de ‘BK’-generatie is het wel zaak om roest in de gaten te houden, dat kan een serieus probleem zijn bij die auto’s. Autobloglezer Aart-Jan rijdt ook een Mazda 3 MPS, met kinderzitje, dus dan is het blijkbaar een perfecte gezinsauto.

