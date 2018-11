Zo moet Zandvoort eruitzien voor de F1-race

AB-lezer René heeft de handen uit de mouwen gestoken.

Groot nieuws gisteren voor auto- en raceminnend Nederland: Prins Bernhard en zijn onderdanen hebben de Grand Prix binnengekopt! Er zal een Nederlandse Grand Prix komen op Zandvoort en als het aan de mannen die erover gaan ligt zelfs al in 2020. Dat was althans het bericht dat gisteren de tongen volop losmaakte op deze site en op TV. Bij het onvolprezen Ziggy schoof Robert van Overdijk aan om zich technisch gezien te houden aan de Non Disclosure Agreement die hij kennelijk getekend heeft bij Liberty Media. Zelden was iemand die officieel eigenlijk niks mag zeggen duidelijker: die GP gaat er gewoon komen. Er was zelfs een brief waarvan de inhoud niet ontkend noch bevestigd werd!

Dit heugelijke feit zorgde natuurlijk direct voor een jubelstemming in de meeste contreien van het land. Want ja, hoe kan je ook niet blij worden van het vooruitzicht om Max dwars door de tarzanbocht te zien glibberen in een échte race. Alleen Johan Derksen alsmede iedereen die betrokken is bij het TT-circuit stonden niet direct te springen van enthousiasme.

Maar ook voor de mensen die wel entousiast zijn, blijven een paar vragen overeind staan. Noem het mierenneuken, maar feitelijk is er de afgelopen jaren toch weinig veranderd aan het Circuit Zandvoort? Oké, de naam is een tikkie anders, het asfalt is vernieuwd en er is nu een gezellig barretje boven de pitboxen waar je lekker kan loungen. Maar wat betreft de (dramatische) toegangswegen, de parkeergelegenheid en ruimte in de paddock aangaat, is alles voornamelijk bij het oude gebleven. En wat te denken van de track layout? Als je met een F3 niet of nauwelijk kan inhalen op de baan kan dat met een F1 ook niet. Hans Hugenholtz had beter het circuit van Suzuka in Zandvoort kunnen aanleggen en vice versa.

Er is dus nog wel wat werk te verzetten. Maar daar schuwen we met onze VOC-mentaliteit niet voor terug. AB-lezer René is ook deze mening toegedaan en springt in de bres, net als @hzw al eens deed in het verleden. René straft Ome Hans keihard af en zet tegelijkertijd diens fout recht door de trage Hugenholtz-bocht zonder pardon te elimineren en een stukje ‘Esses’ in te bouwen. Dat laatste bevordert het inhalen ook niet, maar is wel spectaculair om te zien/rijden, zoals jaarlijks blijkt bij de races op Silverstone, het COTA én Suzuka.

René geeft aan dat hij het circuit vooral wat vloeiender en sneller denkt te maken met deze aanpassingen en is benieuwd of jullie een mening hebben over zijn noeste arbeid. Zelf vinden we dat René wel wat puike aanpassingen heeft gemaakt, maar de grote vraag blijft wat ondergetekende betreft: waar kan je inhalen? Kan je door Arie Luyendijk dicht genoeg volgen om toe te slaan op het korte rechte stuk? Is de run naar de Audi S lang genoeg voor VER om zijn Red Bull Honda naast Leclercs Ferrari te prikken? Zo niet, kan er dan niet beter een heel lang saai recht stuk gevolgd door een hairpin en nog een lang recht stuk ingebouwd worden? Laat je bespiegelingen hierop los, in de comments.



Met dank aan René voor de bijdrage!