Dit zijn de 13 goedkoopste nieuwe auto’s van Nederland

Want wat betaal je tegenwoordig voor de goedkoopste auto van Nederland, eigenlijk?

Het is weer die tijd van het jaar. Een auto kopen in Nederland is een dure aangelegenheid, zoveel is duidelijk. Toch zien we dat er jaarlijks nog steeds honderduizenden nieuwe auto’s verkocht worden in ons kleine landje. Het lijkt het stomste wat je kan doen, een nieuwe auto kopen (gezien de afschrijving). Het biedt ook voordelen. Met een nieuwe auto heb je veel minder kosten aan onderhoud en weet je zeker dat je er weer even tegenaan kan. Van APK-naar-APK rijden is alleen voor de echte liefhebber een leuke uitdaging. Daarom hebben wij voor jullie speciaal de 11 goedkoopste auto’s van Nederland opgezocht, zoals we al eerder deden (2017, 2016, 2015, 2014, 2013 en 2012). We beginnen bij de ‘duurste’, en tellen dan af naar beneden.

Eerste tip: koop deze auto’s niet! Of je moet echt helemaal geen eisen stellen aan comfort. Deze auto’s zijn zonder uitzondering zo goedkoop mogelijk gemaakt. Zogenaamde dealerlokkertjes. Qua veiligheid zit het meeste er wel op, denk aan ABS, ESP en meerdere airbags. Dat heeft overigens meer met regelgeving te maken dan de gulheid van de fabrikant. Mocht je een dergelijke auto nieuw overwegen, kijk dan goed wat je wenst. Bij de meeste merken zijn er diverse pakketten beschikbaar, zodat je in elk geval beschikt over een radio, elektrische ramen en airconditioning. Het zijn meestal de kosten niet, maar je hebt er wel een veel fijnere auto aan. Mocht je een echte vrek zijn, dan zijn dit 11 hele interessante auto’s:

Fiat Panda TwinAir Turbo 80 Popstar (319)

€ 12.695

De Fiat Panda is al jaren een oudgediende in dergelijke lijstjes. Sterker nog, de auto is ontworpen om zo goedkoop mogelijk te zijn. De allergoedkoopste is de Panda niet meer, maar voor iets meer dan twaalf-en-een-halve mille staat staat er toch een blok Italiaanse furie op de inrit. Zoals je mag verwachten is deze kale Panda ook echt kaal. Bij standaarduitrusting zien we items staan als een instructieboekje, bagageruimte-verlichting en een sleepoog! Wat je verder krijgt zijn 14″ wieldoppen, een radio CD-speler met maar liefst 2 (!) speakers en een afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling. Het beste nieuws komt nog, want dat is de kleur: Arancia Sicilia. De leukste kleur voor een Panda is nog standaard ook.

Dacia Sandero TCe 90 Ambiance

€ 12.375

Goedkope auto’s, daar is Dacia uiterst sterk in. Zeker als je kijkt naar de afmetingen, want in vergelijking met de meeste andere auto’s uit het lijstje is het een bakbeest. De Sandero is langer dan vier meter. Je merkt wel dat de auto erg basaal is, er zit geen sjeu aan. Zeker van binnen is het droevig gesteld: een beetje verhoorkamer in Sierra Leone is gezelliger. Desondanks noemt Dacia deze uitvoering de ‘Ambiance’. Right.

Kia Picanto EconomyLine 1.0 VVT (JA)

€ 11.895

De spiksplinternieuwe Kia Picanto staat er ook in, natuurlijk. We zitten nu al op de derde generatie van deze pittige en dikke frikandel, die uiterst goed smaakt met currysaus. De configurator van de Picanto is niet bijster uitgebreid, want de afgebeelde auto ziet er best aardig uit, met die kekke velgen. Een blik op de optielijst leert ons dat je standaard 14″ doppen meekrijgt. Wat je nog meer mag verwachten voor net geen twaalf mille? Op zich niet verkeerd: een MP3 speler met USB-aansluiting, centrale deurvrendeling en zelfs een lichtsensor. Weetje waar je niets aan hebt: op de Audi A8 uit 2001 kon je dat niet eens bestellen!

Renault Twingo Life SCe 70

€ 11.790

De auto voor de ware purist. De Renault Twingo is een achterwielaandrijver met atmosferische motor en handgeschakelde transmissie. Geweldig, toch? Dat de overijverige ESP elke vorm van plezier eruit haalt, laten we even buiten beschouwing. De Twingo is zo niet in de markt gezet. Het is natuurlijk de Renault-versie van de Smart ForFour, vandaar de bijzondere layout. Bij de Twingo in ‘Life’ uitvoering kreeg je verder niet zoveel. Je krijgt wel voorbereiding voor een radio (kabels, speaker), maar niet de radio zelf… De bandenspanningsensor was vroeger op de Porsche 928 een peperdure optie, nu gewoon standaard op een Twingo.

Skoda Citigo Active 1.0 Greentech

€ 11.790

De net vernieuwde Skoda Citigo is de Tsjechische versie van de kleine VAG-drieling. De Active uitvoering neem je voor minder dan 12 mille mee. We kijken even op de prijslijst wat we allemaal krijgen voor dat geld. De lijst met standaarduitrusting is hilarisch te noemen, want met items als ‘buitenspiegels en deurgrepen in zwart’, ‘halogeen koplampen’, ‘handmatig verstelbare buitenspiegels’ en ‘achterbank ongedeeld neerklapbaar’ is dat niet echt reclame. Wat wilde Skoda dan monteren? Géén buitenspiegels? Er zitten wel twee boxen in en radiovoorbereiding, maar je zult er dus zelf eentje moeten meenemen. Oh ja, je krijgt elektrische ramen en centrale deurvergrendeling. Om je op te fleuren is de standaardkleur dit felle ‘Sunflower Yellow Special’. Cool.

Opel Karl 1.0 Selection

€ 11.699

Vroeger stond de Daewoo Matiz altijd in dit soort lijstjes. Die titel werd overgenomen door de Chevrolet Matiz. Die werd op zijn beurt weer vervangen door de Chevrolet Spark. Ondanks dat de Opel Karl bijzonder Duits klinkt, komt de auto gewoon uit Zuid-Korea. Aanvankelijk stond de auto er niet in, vanwege een te hoge vanaf-prijs. Wat blijkt, bij Opel selecteren ze meteen de ‘Edition’-uitvoering voor je, die 1.400 euro duurder is. Dan krijg je wel airco, een radio en cruise control, maar als je dat echt niet wel, kun je de ‘Selection’ kiezen. Die heeft niets.

Toyota Aygo X 1.0 VVT-i

€ 11.695

De Toyota Aygo is duurste van de bekende PSA-Toyota drieling. Krijg je daar nog wat voor terug? Nee, want ook hier is de beschrijving voor de standaarduitrusting erg komisch te noemen. Wat te denken van een kunststof stuurwiel, van binnenuit te openen tankklep, zonnekleppen met make-up spiegels en een heuse hoedenplank! De Aygo ziet er trouwens wel gaaf uit, best knap dat Toyota er iets van heeft weten te maken.

Volkswagen Up Take Up! 1.0

€ 11.690

De Volkswagen Up is de VW-versie van de Skoda Citigo. Je zou dus verwachten dat er veel items overeen komen en dat klopt ook. Zelfs de configurator lijkt gelijk te zijn. De omschrijving van de standaarduitrusting is net zo dolkomisch als bij de Skoda Citigo. Er zijn twee verschillen. De standaard kleur voor de Up is dit geinige babyblauw (waar je bij Porsche vast en zeker een godsvermogen mag betalen). En de reden dat de Up goedkoper is, is simpel: de VW is standaard een driedeurs, de Skoda is altijd een vijfdeurs.

Citroen C1 Live 1.0 VTi 72

€ 11.610

De Citroen C1 is net even wat goedkoper dan de Toyota, alhoewel het echt tientjeswerk is. Qua standaarduitrusting scheelt het niet heel erg veel. De C1 heeft een boordcomputer en de Aygo heeft een buitentemperatuurmeter. Niet echt schrikbarende verschillen. Wel knap dat de C1 een compleet eigen uiterlijk heeft ten opzichte van de Aygo. Jammer trouwens dat wit de standaardkleur is.

Mitsubishi Space Star Entry 1.0 MIVEC

€ 11.390

De Mitsubishi Space Star is een vreemde eend in de bijt. De Space Star schurkt qua formaat meer tegen het B-segment aan, terwijl dit allemaal A-segment auto’s zijn. Als je dus ruimte nodig hebt om mensen of spullen te vervoeren, is dit een goede optie. Mocht het een combinatie van die twee zijn, dan komt dat goed uit: de achterbank is namelijk in ongelijke delen neerklapbaar. Standaard! Verder is het een kale bedoening. Een derde remlicht, kindersloten en ordespanners (alleen voor!) krijg je mee. Naar een radio kun je fluiten.

Peugeot 108 Access

€ 11.455

De Peugeot 108 is visueel de minst spannend van het bekende drietal, maar de Fransoos heeft een aap in zijn mouw. Je krijgt namelijk standaard vijf deuren. Dat kan nog weleens handig zijn. De lijst met de standaarduitrusting is als een puppy met drie poten. Als je er te lang naar blijft kijken, wordt je er vanzelf een beetje verdrietig van.

Suzuki Celerio 1.0 Economy

€ 10.999

Jarenlang was de Suzuki Alto de goedkoopste auto van Nederland. Niet alleen in aanschaf, maar ook qua maandelijkse kosten. Helaas is de Alto er niet meer, alhoewel de Suzuki Celerio eigenlijk een zelfde soort auto is. Ga je voor de 1.0 Economy, dan krijg je nul-komma-niets erop. Je moet het zelfs zonder wieldoppen doen, dan weet je dat je te maken hebt met een karig uitgeruste auto. Wat je wel krijgt: niet één, maar twee dagtellers. Nice.

Hyundai i10 i-Drive 1.0i (BA)

€ 10.995

Dan zijn we nu aanbeland bij de ALLER goedkoopste auto van Nederland. Het was even een zoektocht, want aanvankelijk leek de Suzuki de betere papieren te hebben om (wederom) de titel ‘goedkoopste auto van Nederland’ te kunnen opeisen. Ze zijn slim bij Hyundai, want ze hebben hun definitie van rijklaar iets aangepast. Je kan aan het einde van je configuratie kiezen voor een ‘standaard afleverpaket (89 euro) of een ‘Luxe afleverpaket’ (159 euro). Het standaard afleverpakket is dus niet standaard en behelst ‘semi-velours matten’ en een calamiteitenpakket. Je kan er ook voor kiezen om beide pakketten niet te selecteren. Dan moet je wel heel gierig zijn. Zit je in je Hyundai i10 zonder vloermatten een hele bink te wezen. Maar hey, je hebt dan wel de goedkoopste nieuwe auto van Nederland.