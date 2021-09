Stand na GP Italië 2021 plus 6 dingen die ons opvielen

Speciaal om te zorgen dat je een goed figuur slaat in de cappucinocorner, de stand na de GP Italië 2021!

De GP van Italië 2021 zit erop. De race was er weer eentje om in te lijsten. Ondanks dat er op de baan niet al te veel gebeurde, maar de actie die er was, was geweldig. Uiteraard vanwege de clash tussen de twee kemphanen voor het kampioenschap. Maar uiteraard ook vanwege weer een verrassende winnaar.

Er gebeurde voldoende dit weekend om weer even kort voor jullie samen te vatten. Alle rangen, standen en overzichten die er toe doen hebben wij speciaal voor u trouwe lezer erbij samengesteld. Pak een goede kop cappuccino en ga er maar even voor zitten:

Hamilton vs Verstappen is episch

Iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Zet SkyTV-commentaar maar eens aan op F1TV, bijvoorbeeld. Dan is Olav Mol eigenlijk nog best objectief. Het is buitengewoon genieten met deze twee kemphanen die elkaar écht elke centimeter niet gunnen. Het levert geweldige beelden op én een geweldige strijd. De spanning is werkelijk waar om te snijden.

Ricciardo gaat écht lekker

Niet onaardig bedoeld, maar de uitslag was een beetje geflatteerd. Natuurlijk, de overwinning van Ricciardo was geweldig. Waren de omstandigheden een tikkeltje anders geweest, was een podium hooguit het enige mogelijk geweest. Ricciardo heeft een goede zomerstop gehad. De afstand met Norris is kleiner geworden. Ricciardo wist ook de snelste raceronde te pakken. De goede prestaties zijn zeker geen toevalstreffer, er zit een stijgende lijn bij de Honingdas. Of het voldoende is om weer te winnen: waarschijnlijk niet, maar een podium lijkt zeker mogelijk te zijn.

Inhalen op Monza toch lastiger dan gedacht

Een kat in het bakkie. De snelheid van Mercedes was ongekend. De rest kwam niet eens in de buurt. Tijdens de trainingen en kwalificaties leek het net alsof de LMP-auto’s tussen de GT2’s aan het cruisen waren. Het verschil was werkelijk enorm, net zoals van 2016 tot 2020. Maar, in de kwalificatiesprint (lekker woord voor galgje), bleek het lastiger om in te halen dan verwacht. Ook in de race ging het niet makkelijk. Ja, Bottas en Pérez haalden veel auto’s in, maar naarmate ze verder naar voren kwamen, werd het erg lastig.

Transfernieuws heeft invloed op prestaties

Deze kun je op twee manieren bekijken. Valtteri Bottas gaat weg bij Mercedes, en voila: hij rijdt op vrijdag en zaterdag de sterren van de hemel. Antonio Giovinazzi is een van de weinige coureurs die nog níet weet wat zijn beroep is volgend jaar, en ook hij reed ijzersterk het afgelopen weekend. Jammer dat zijn race onfatsoenlijk begon, want hij haalde bijna een Ferrari in. Hopelijk voor Sergio Pérez bereikt Helmut Marko deze redenatie niet.

Geweldig podium voor Bottas

We kunnen niets anders doen dan een diepe buiging maken voor Valtteri Bottas. Hij reed een topweekend. Snelste bij de kwalificatie, snelste bij de sprintkwalificatie-race-dinges-geval en bijzonder snel tijdens de race. Natuurlijk, een Mercedes op het podium is niet bijzonder (andersom wel, trouwens). Maar, potjandrie, wat ging Bottas lekker. Hij reed foutloos naar een verdiend podium. Maar, eerlijk gezegd, Bottas vinden we nog altijd een geweldige vent, hij heeft het dit jaar wel te weinig laten zien.

Rijderskampioenschap

Verstappen laat Hamilton niet voorbij gaan op de baan, dus ook niet in het kampioenschap. Ondanks dat Hamilton en Verstappen in de race nul punten scoorden, is het verschil met de rest enorm. Bottas klimt wel in punten, niet in positie. Ricciardo stijgt daarentegen wel! Hij gaat van 56 naar 83 punten. Verder maakt Stroll een stap naar boven, daar Tsunoda geen punten haalde.

De stand na de GP Italië 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten Verschil 1 Verstappen Red Bull 226,5 0 2 Hamilton Mercedes 221,5 0 3 Bottas Mercedes 141 0 4 Norris McLaren 132 0 5 Pérez Red Bull 118 0 6 Leclerc Ferrari 104 0 7 Sainz Ferrari 97,5 0 8 Ricciardo McLaren 83 +1 9 Gasly AlphaTauri 66 -1 10 Alonso Alpine 50 0 11 Ocon Alpine 45 0 12 Vettel Aston Martin 35 0 13 Stroll Aston Martin 24 +1 14 Tsunoda AlphaTauri 18 -1 15 Russell Williams 15 0 16 Latifi Williams 7 0 17 Räikkönen Alfa Romeo 2 0 18 Giovinazzi Alfa Romeo 1 0 19 Schumacher Haas 0 0 20 Kubica Alfa Romeo 0 0 21 Mazepin Haas 0 0

Constructeurskampioenschap

Verstappen is weliswaar nog altijd de leider in het kampioenschap, maar in het constructeurskampioenschap heeft Mercedes de overhand. Niet alleen omdat ze al voor stonden, maar voornamelijk omdat Bottas een beter resultaat haalde dan Pérez. Voor Mercedes is het een geweldige vent geweest gisteren.

De stand na de GP Italië 2021 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten Verschil 1 Mercedes 362,5 0 2 Red Bull Racing Honda 344,5 0 3 McLaren Mercedes 215 +1 4 Ferrari 201,5 -1 5 Alpine Renault 95 0 6 AlphaTauri Honda 84 0 7 Aston Martin Mercedes 59 0 8 Williams Mercedes 22 0 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 3 0 10 Haas Ferrari 0 0

Kwalificatieduel

Een paar dingen in het kwalificatieduel. Voor het eerst versloeg Latifi zijn teamgenoot (George Russell) in de ‘kwalificatie’. We gebruiken hiervoor de uitslag van de sprintrace. In de kwalificatie ervoor was Russell nipt sneller, maar het is duidelijk dat Latifi de weg omhoog gevonden heeft.

De onderlinge stand na de GP Italië 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (10) Bottas (4) Red Bull Verstappen (13) Pérez (1) McLaren Norris (9) Ricciardo (5) Aston Martin Vettel (8) Stroll (6) Alpine Alonso (8) Ocon (6) Ferrari Leclerc (11) Sainz (3) AlphaTauri Gasly (14) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (9) Räikkönen (3) Alfa Romeo Giovinazzi (2) Kubica (0) Haas Schumacher (11) Mazepin (3) Williams Russell (13) Latifi (1)

Snelste raceronde

Aanvankelijk leek de snelste raceronde te gaan naar Valtteri Bottas. De Fin had verreweg de beste auto en als ‘ie ruim baan had, was hij soms meer dan een seconde sneller dan de rest. Des te knapper is dat Ricciardo in de allerlaatste ronde nog even de snelste ronde kon rijden. Die McLarens waren de race aan het temporiseren en uitrijden, zoveel is duidelijk.

De onderlinge stand na de GP Italië 2021 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 4 Hamilton Mercedes 3 Bottas Mercedes 2 Pérez Red Bull 1 Gasly AlphaTauri 1 Mazepin Haas 1 Ricciardo McLaren 1

Driver of the Day

Uiteraard kon dat niemand anders worden dan Daniel Ricciardo. Het is absoluut zijn weekend. De Australiër won met overmacht de Driver of the Day-titel. Drie keer raden wie er vlak achter zat? Inderdaad, Valtteri Bottas zijn prestaties kon de kijkers (en topfan @nicolasr) bekoren!

De onderlinge stand na de GP Italië 2021 in het Driver of the Day klassement is als volgt:

Coureur Team Aantal Nominaties Pérez Red Bull 3 Vettel Aston Martin 2 Norris McLaren 2 Leclerc Ferrari 1 Hamilton Mercedes 1 Verstappen Red Bull 1 Ricciardo Red Bull 1

Heeft de Autoblog-redactie de GP van Italië 2021 goed voorspeld?

Nee, niemand had de top 2 goed. Ondanks dat Jaap nog weleens een gewaagde voorspelling kan doen, vergat hij de McLarens. Wouter en Michael wisten beiden dat Bottas derde zou worden en dat was ook het geval.

Onderlinge stand na de GP Italië 2021 in de AB-redactiepoule:

Redacteur Punten Michael 75,5 Wouter 43 Jaap 37

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

26 september | GP van Rusland

3 oktober | GP van Turkije

10 oktober | nader te bepalen (GP Japan gaat níet door)

24 oktober | GP van de Verenigde Staten

31 oktober | GP van Mexico

7 november | GP van Brazilië

21 november | nader te bepalen (GP Australië gaat níet door)

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Rusland worden verreden op 24 september.