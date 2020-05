Volkswagen heeft goed nieuws voor je bedrijfswagen

Volkswagen Bedrijfswagens komt met een actie omtrent de garantie.

Waarschijnlijk ben je als ondernemer totaal niet bezig met het wagenpark van je bedrijf. In deze tijden van crisis hebben de meeste ondernemers wel wat anders aan hun hoofd. De tijd staat echter niet stil en dat betekent dat onderhoud aan je bestelauto ook gewoon doorgaat. Volkswagen Bedrijfswagens komt daarom met een zetje in de rug als het gaat om de garantie.

Heb jij een Volkswagen Amarok, Caddy, Transporter of Crafter met nog een lopende fabrieksgarantie dan is dit nieuwtje mogelijk voor jou relevant. De Duitse autofabrikant verlengt de fabrieksgarantieperiode met drie maanden. Dit is van toepassing op de Volkswagen Bedrijfswagens waarvan de garantie tussen 1 maart en 31 mei 2020 zou aflopen.

Het automerk doet dit omdat het niet voor iedere onderneming nu mogelijk is om werkzaamheden aan de bestelauto uit te voeren. Ondanks de coronacrisis zijn de werkplaatsen van Volkswagen bedrijfswagendealers wel open. Net als tal van andere automerken werken deze dealers met de nodige maatregelen.

Volkswagen Bedrijfswagens zijn zeker geen unieke barmhartige samaritaan in deze tijden door de garantie te verlengen. Tal van andere automerken bieden een vergelijkbare service aan. Zowel binnen als buiten de Volkswagen Groep. Onder andere Porsche, Audi, Yamaha en Aston Martin hebben bekendgemaakt de fabrieksgarantieperiode te verlengen.