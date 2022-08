Vakantiedrukte ongekend, monsterfiles teisteren Europa

Massaal staan we in de file naar onze vakantiebestemming. De ANWB spreekt over de ergste vakantiedrukte in Europa ooit.

Na jaren van corona ellende willen we er met z’n allen er op uit. Geen mondkapjes meer of een verplichte QR code, nee gewoon lekker op onbezorgd op vakantie. En dat kan weer! Dat doen we dan ook massaal. Dit zorgt wel voor problemen, denk maar eens aan de lange rijen op Schiphol. Maar ook de wegen van Europa stromen vol en er is een ongekende vakantiedrukte.

Vakantiedrukte in Europa

De ANWB waarschuwt altijd voor de ‘zwarte zaterdagen’. Dit zijn de drukste zaterdagen. Veel mensen mijden nu deze dagen, met als resultaat dat ook op andere dagen monsterfiles staan. Arnoud Broekhuis van de ANWB zegt tegenover het AD het volgende hierover.

Dit is de drukste zomer op de Europese wegen ooit. We zien dit jaar wel iets nieuws: de drukte begint al op vrijdag. De zwarte zaterdagen waren dit jaar zaterdag én vrijdag én zondag. Het is heel de week druk.

Het advies is al jaren dat vakantiegangers niet op zaterdag moeten vertrekken om in de file aan te sluiten. Het blijkt dat automobilisten nu het advies opvolgen, maar de opgetelde vertraging is veel forser. Ook op een zondag heb je gewoon twee uur vertraging als je uit Spanje terugkomt. De twee zwarte zaterdagen hebben we nu achter de rug. Toch blijft het druk op de wegen en worden er flinke files verwacht.

Pechgevallen

Al dat autorijden zorgt ook veel meer pechgevallen. Het warme weer speelt hier ook een rol in, veel auto’s raken oververhit. Als je auto volgepakt is en je de berg op moet koppelen, dan raken veel koppelingsplaten oververhit. Tevens is een lekke band nog steeds een van de meest voorkomende pechgevallen.

Sinds 1 juli heeft de ANWB alarmcentrale 400.000 telefoontjes gekregen van pechgevallen. De directeur van de Alarmcentrale zegt hierover dat er ruim 30 procent meer autopech is dan in 2019, de laatste zomervakantie voor corona. De ANWB heeft hier gelukkig op ingespeeld en heeft meer vervangende auto’s. Dit zijn er nu 4400. Ook al is dit 20% meer, toch is het niet genoeg. Dat is een probleem, want huurauto’s zijn niet aan te slepen. Het blijkt dat sommige mensen met pech met de bus of trein naar huis moeten.