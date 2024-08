Popnagelterreur voor Tesla Model 3

Ook de Tesla Model 3 ontkomt niet aan een make-over van Liberty Walk.

Toch best lastig op de parkeerplaats jouw Model 3 vinden tussen al die andere leasebakken. In deze hypothetische situatie is het uiterst belangrijk om gedoe te voorkomen. Dat doe je door je Tesla Model 3 te voorzien van een Liberty Walk bodykit. Succes met uitleggen aan je werkgever dat jouw leaseauto dit echt nodig heeft!

De Japanse tuner, bekend van het ombouwen van een Lamborghini Aventador tot een Ferrari F40, heeft zich vergrepen aan de Model 3. De elektrische auto van ome Elon is ontzettend populair, dus waarom hier niet een kitje voor verzinnen? Zo gezegd, zo gedaan. Dit heeft Liberty Walk gebrouwen van de Tesla.

Bekende look

Het is niet heel moeilijk om te herkennen dat LW bezig is geweest met de elektrische auto. De signature look is onmiskenbaar. De inmiddels beroemde popnagelfilosofie is losgelaten op de Model 3, met het plakken van extra plaatwerk op de wielkasten. Door de auto ook te voorzien van een nieuwe voorbumper, achterbumper en een diffuser oogt het geheel lekker compleet. Wie zegt dat een ducktail alleen goed staat op een Porsche 911?

Meerdere bekende partijen hebben door de jaren heen de Model 3 aangepakt. Liberty Walk heeft jaren gewacht, met de facelift van de Tesla Model 3 konden ze het blijkbaar toch niet laten.

Terwijl de ogen gericht zijn op Monterey Car Week is Liberty Walk al bezig met het volgende evenement, want deze Tesla Model 3 is een creatie voor SEMA. Dit is de volgende belangrijke autoshow op Amerikaanse bodem, begin november in gokstad Las Vegas. Op deze show zal de elektrische sedan voor het eerst getoond worden aan het grote publiek. Voor nu moeten we het doen met deze plaatjes.

De bodykit kost 7.920 dollar of 6.270 dollar, afhankelijk welke versie je kiest.