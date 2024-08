Max Verstappen moet op zijn woorden gaan letten

Nieuwe FIA regels. Niet meer praten tegen de scheidsrechter, nu ook in F1!

Best moeilijk die nieuwe regel in het voetbal. Alleen de aanvoerder mag nog in discussie met de scheidsrechter. Dat dit nog niet helemaal werkt zagen we tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Maar we dwalen af.

Ook in de F1 wordt praten tegen de officials en de wedstrijdleiding een tikkie gevaarlijker. De FIA heeft namelijk vandaag bekend gemaakt dat in de strijd tegen Online haat er strenger zal worden opgetreden tegen uitbarstingen tegen officials en de wedstrijdleiding,

Als we dan even de radio-communicatie van de laatste races in ons geheugen terughalen, dan denken we aan Hongarije. En we denken niet heel vaak aan Hongarije, maar de opmerking van Verstappen over de stewards was wel een opvallend gefrustreerde

“We can send the medical delegate to the steward’s team and they can have a look. Or are they all ok?” Altijd welbespraakte Max in the heat of the moment

En precies dat gedrag wordt waarschijnlijk om in de woorden van FIA president Mohammed Ben Sulayem te spreken “sneller en zwaarder bestraft”. Dit zou de uitkomst zijn van een besloten vergadering waarin de definitie van wangedrag opnieuw werd geformuleerd.

De ongeliefde Ben Sulayem, bekend van de meest ijzige handshake ever na de Britse GP, haalt aan dat recente onderzoeken hebben aangetoond dat er een directe link is tussen kritiek van de coureurs en teambazen en daaropvolgende haat op sociale media richting stewards en wedstrijdofficials. Dus Max bevordert online haat!?

Kijk dat zijn nog eens boude uitspraken. Nu vonden we F1 juiste een sport die NIET draait om de scheidsrechter. Maar Ben Sulayem doet toch goed zijn best ’to make it all about him’, me dunkt.

Maar zeggen jullie het maar. Moet Max zich iets aantrekken van deze nieuwe FIA regels of zijn schouders ophalen zoals hij doet na elk stukje kritiek dat hij ontvangt?