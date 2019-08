Populaire achtzitter weer helemaal in het nieuw

Er zelfs een sportieve Autech-versie!

Vroeger zag je ze geregeld in Nederland rijden, de Nissan Serena. Het was een soort bedrijfswagen/busje met een bijzondere technische layout. Je zat als het ware (half) óp de motor, die zich op de vooras bevond. De aandrijving ging naar de achterwielen.

Met die configuratie was de Nissan Serena (C23) bijna een auto met middenmotor en achterwielaandrijving. Overigens was Nissan niet de enige, er waren meer busjes in die tijd met een bijzondere layout. Dat geldt ook voor MPV’s uit die tijd, denk maar aan de Toyota Previa van de eerste generatie. Die had zijn motor daadwerkelijk in het midden liggen, vlak voor de achteras.

Inmiddels zijn we vijf generaties verder en er is nog steeds een Nissan Serena. Deze is leverbaar voor de thuismarkt (Japan), alsmede Maleisië, Indonesië, Singapore en Hong Kong. De Serena (modelcode ‘C27’) heeft het motorblok nu verder naar voren liggen en drijft zoals gewoonlijk de voorwielen aan. Op zich geen slechte configuratie, want op die manier komt er een enorme hoeveelheid ruimte te voorschijn. Het huidige model gaat al weer mee sinds 2016, dus de hoogste tijd voor een opfrisbeurt.

De Nissan Serena krijft een nieuw front met gigantische grille. De verlichting wordt verzorgd door adaptieve LEDs. Ook de bumpers, kleuren, velgen, en achterlichten zijn helemaal nieuw, evenals een voorspoiler. Over kleuren gesproken, je kan de Serena nu bestellen in ‘Sunrise Orange’ en deze combineren met een Diamond Black dak. Ook is er een ‘Autech Version’. Dat zijn in dit geval extra sportief aangeklede versies met dikkere bumpers, skirts en lichtmetalen velgen. Stiekem ziet het er veel cooler uit dan de zoveelste XC90 met R-Design pakket, maar daarover zullen de meningen ongetwijfeld verschillen.

In het interieur is het een en ander ook strakgetrokken. Denk aan wat nieuwe materialen en bekledingen. Het gaat natuurlijk om de hoeveelheid ruimte die deze achtzitter biedt: die blijft onveranderd. Geen probleem, de Serena is gigantisch. Er zijn drie motoren leverbaar. Een gewone 2.0 viercilinder met voorwielaandrijving. Dan is er een 2.0 S-Hybrid die assistentie krijgt van een elektromotor. Deze kun je krijgen met zowel voor- als vierwielaandrijving. Als laatste is er een Serena ‘e-Power’, eveneens een hybride, waarbij de 1.2 driecilinder fungeert als aggregaat en een elektromotor aandrijft. Een beetje wat de heren van TopGear hadden bedacht met de Geoff Eagle i-Thrust Hammerhead.