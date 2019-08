Volkswagen heeft meer dan 100.000 vernietigd

Gelukkig is dat wél goed voor het milieu. Oder?

Het was niet hun finest hour: dieselgate. Het is een nog altijd enorm vies, smerig en na-etterend proces. Ondanks dat het al jaren bekend is en er al al jarenlang diverse processen en rechtszaken lopen, blijft er hele vunzige automotive ‘pus’ uit de wonden komen.

Daar komt nu een paar liter van de eerdergenoemde VW-pus bij. Jazeker, want Volkswagen heeft besloten eventjes 102.000 besmeurde auto’s (zowel VW als Audi) compleet te vernietigen. Dat meldt het doorgaans zeer goed geïnformeerde Wirtschaftswoche (een financieel magazine, geen krant). In deze papieren verklaart Volkswagen aan de EPA (milieu afdeling) en minsterie van jusitie dat er meer dan 100.000 VW’s zijn veranderd in een vierkant doosje.

Er worden vraagtekens gezet bij de milieuvriendelijkheid van deze actie, want dat schijnt nogal een dingen te zijn. Er komt zo’n half miljoen ton aan CO2 vrij bij het vernietigen van meer dan honderdduizend auto’s, volgens diverse milieuorganisaties. Dan kun je beter even al die auto’s oprijden, dan dienen ze nog een doel. Die laatste zin hebben ze overigens niet uitgesproken, maar klinkt erg logisch.

Vanuit Volkswagen is het op zich ook wel te begrijpen. Die moesten 400.000 exemplaren terugkopen van hun eigenaar in de VS. Daardoor zat VW met veel te veel Audi’s en VW’s in hun maag. Volkswagens USA kon ze onder andere kwijt op een parkeerterrein van een stadion van de Detroit Lions, een American Football team uit de hoofdstad van Michigan.

Volkswagen zelf verklaarde dat het ging om ernstig verouderde en verwaarloosde modellen ging. Daar is niet iedereen het mee eens, overigens. Er zijn diverse journalisten die denken dat VW het heeft gedaan vanwege het geld. Joh! Stilstaande auto’s kosten ook geld. Volkswagen moest personeel inhuren om de auto’s elke maand te wassen en even een blokje om te rijden. Ook kost gebruik van het parkeerterrein in Detroit behoorlijk veel geld.

De belangrijkste reden is echter nog het beschermen van de dealers. Ze zijn in principe al lastig te verkopen, maar als Volkswagen 400.000 gebruikte auto’s op de markt brengt, dan zakt de waarde van die auto’s behoorlijk. Wat dat betreft was het dus voor Volkswagen de goedkoopste optie om auto’s te veranderen in blokken schroot. Overigens, de ruim 260.000 overgebleven exemplaren worden wél weer in roulatie gebracht. Naar het schijnt is Volkswagen al in gesprek met enkele veilinghuizen om de auto’s in grote getale toch weg te kunnen zetten. Deze zullen en masse worden geëxporteerd.

Met dank aan Peter voor de tip!