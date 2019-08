Dit zuinigheidswonder* levert maar liefst 1.355 Nm

*het is de zuinigste auto met 1.355 Nm bekend bij de redactie.

Hummer. Zo snel als het merk kwam, verdween het eigenlijk ook weer. Hummer begon als een project voor militaire voertuigen van AM General, niet te verwarren met General Motors. Op aanraden van onder andere Arnold Schwarzenegger werden er ook civiele uitvoeringen van gebouwd en verkocht.

Aan het einde van het vorige millennium wordt AM General overgenomen door General Motors. AM General bleef de auto’s bouwen, maar GM was verantwoordelijk voor de verkoop van de civiele uitvoeringen. GM breidde aanvankelijk uit met de ‘kleinere’ H2 en H3. Ondanks alles was de tot H1 omgedoopte Humvee de enige echte Hummer.

De auto had eigenlijk een groot nadeel: hij was echt traag. Ondanks het feit dat de Hummer beschikte een 6.6 liter V8, was het vermogen met zo’n 200 pk vrij beperkt. De H1 Alpha (de ‘sport’-uitvoering) maakte dat een klein beetje goed, maar die was met 300 pk niet snel te noemen, eerder adequaat. Gelukkig zijn er bedrijven die dat voor bestaande Hummers kunnen oplossen. Aangezien Hummers nagenoeg onverwoestbaar zijn, kunnen ze tot in lengte van dagen upgrades aanbieden voor deze auto’s.

Een van die bedrijven is Mil-Spec Automotive. Dat bedrijf is in 2015 opgericht door drie heren van slechts 23 jaar oud. Wat ze echter doen met Hummers is geweldig, zoals deze Mil-Spec H1 Launch Edition. Deze heeft wederom de bekende 6.6 Duramax diesel onder de kap, maar is voor de gelegenheid flink getiteld. Het resultaat is 500 pk. De maximale hoeveelheid beschikbare trekkracht is echter véél indrukkwekkender: 1.355 Nm! Om beter de hoek om te gaan is de ophanging aangepast en om de boel beter tot stilstand te brengen is er een Wilwood remsysteem met zes zuigers.

Vanwege de betrouwbaarheid werd het vierwielaandrijvingsysteem van de Hummer H1 vervangen door een eenvoudig setup van GM voor Heavy Duty pickups als de Silverado 2500. Qua aankleding houden ze het vrij bescheiden bij Mil-Spec, gelukkig. De velgen zijn iets groter dan normaal, maar de enorme banden zijn nog voorzien van een flinke ‘wang’ en off-road profiel in plaats van platte 27″ banden om Forgiato’s. Tevens is het een van de weinige auto’s waarbij matte lak perfect staat. In het interieur is er het een en ander opgeknapt met nieuwe leder-alcantara bekleding, dikke geluidsinstallatie en een Momo-stuurwiel. Er worden 12 exemplaren van gebouwd.