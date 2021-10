Populaire Skoda wordt gewoon gecanceld!

Waarom wordt een van de populairdere Skoda’s gecancelled? Is de Fabia niet ‘woke’ genoeg?

Het is een bijzondere klasse, dat van de B-segment stationwagon. Normaal gesproken zie je ze voornamelijk op basis van C- en D-segment-auto’s. Je rijdt een B-segment auto vaak omdat je een compacte auto zoekt, niet zozeer een ruime.

Maar als je een gezinsauto zoekt met twee kleine kinderen en een hoop accessoires van Zwitsel, Pampers en Beezteez dan is zo’n compacte stationwagon ideaal. Voor de petrolhead zijn er soms zelfs snelle versies van geweest. Denk aan de Peugeot 207 RC SW of de Skoda Fabia vRS Combi.

Kleine Combi

Over die Skoda gesproken, dat was een van de laatste mohikanen in dit niet bepaald masculiene segment. Er is ondertussen een nieuwe Skoda Fabia gearriveerd, voorlopig alleen als hatchback. Volgens Thomas Schäfer zal het daar ook blij blijven. Dat meldt het Tsjechische ‘Auto‘. Schäfer is de CEO van Skoda, dus hij heeft er een beetje inspraak in.

Volgens Schäfer heeft het allemaal te maken met de Euro7-emissie-eisen. Het wordt telkens lastiger om auto’s met verbrandingsmotoren eraan te laten voldoen. De enige manier is elektrificatie, eigenlijk. Denk aan 48V milde hybrides, hybrides en PHEV’s. Het probleem is dat die techniek toepassen erg duur is. Dus dat doe je liever bij een model waar wat marge op zit.

Populaire Skoda exit

Daarnaast moet Skoda zich meer geen focussen op elektrische auto’s. Alle tijd, geld en moeite wordt dus daarop gericht. Er is dus geen ruimte voor aparte uitvoeringen met verbrandingsmotoren van bestaande modellen, zoals de Fabia Combi. Dit model wordt gecanceld.

De Fabia Combi stond aanvankelijk wél op de planning. Sterker nog, de compacte station was al bevestigd door Skoda. Toen leek het nog logisch. Want waar veel merken beperkt succesvol waren met kleine stations, was de Fabia Combi een groot succes. Van de vorige generatie was namelijk bijna 35% een stationwagon.

Overigens is er nog wel een praktisch alternatief, voor mensen die de Skoda Fabia vijfdeurs iets te klein vinden. Er is natuurlijk ook een Skoda Kamiq. Deze is wel krapper, duurder en onzuiniger dan de Fabia Combi was.