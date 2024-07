Oud vs. nieuw: BMW 1-Serie (F70)

Tijd om de nieuwe BMW 1-Serie naast zijn voorganger te zetten.

BMW kwam onlangs op de proppen met de nieuwe BMW 1-Serie. Nieuwe BMW 1-Serie zeggen we, maar eigenlijk is het meer een ingrijpende lift. Net als bij onder andere de X5 in het verleden, heeft BMW de auto echter ook een andere interne bouwcode gegeven. De vorige heette Type “CD”.

Front

Verticale lijntjes domineren in de koplampen. Maar het zijn er nu twee in plaats van drie. Past iets meer bij de BMW van weleer met zijn twee ronde koplampen aan beide zijden. Hoewel van rond al lang niet meer te spreken is. Het had ook een ‘klauw’ van Peugeot kunnen zijn, bij wijze van spreken.

De luchthapper met de ‘kneep’ naar beneden is min of meer gebleven. Nu wordt die geflankeerd door iets bescheidener units aan beide uiteinden van de bumper. De grille is weer iets hoger geworden. Gebleven is de ‘versmalling’ in het midden, het familiegezicht moet natuurlijk gewaarborgd worden.

Zijkant

We vergeven het je als dat internet-meme hier in je opkomt met ‘it’s the same picture’. Toch zijn er wel wat verschillend. De onderste vouw in de flank is min of meer gebleven, maar de raamlijn van het nieuwe model loopt iets meer op. De deurklinken zitten nu boven de middelste lijn in de flank in plaats van daar net onder. Een extra ruitje achter de C-stijl ontbreekt nu. Het geeft een net wat modernere aanblik. Of de dode hoek negatief beïnvloed wordt, zullen we moeten ondervinden.

Achterkant

De achterkant van de nieuwe lijkt ietsje drukker te zijn. Maar ook wel moderner. Of dit goed oud wordt valt te bezien. De heftige plastic ‘diffuser’ van de nieuwe F70 moet je ding zijn. Verder zien we zo vanaf een 3/4de view het typische FWD-profiel. Het wiel vrij dicht bij de A-stijl en daarvoor dan nog een stuk neus. Maar ja, daar ontkom je niet aan en dat had de vorige ook al.

Interieur

Even los van dat we een foto hebben gekozen met het stuur aan de andere kant, zie je hier wel het grote verschil. De tijd staat natuurlijk niet stil. Aan de deurgreep en bekleding lijk je in de nieuwe nog wat te herkennen van de oude. Maar voor de rest is het allemaal een stuk minimalistischer. Schermen hebben tegenwoordig de overhand. Wat BMW doet met de speakertjes is helemaal hip. Of het ook allemaal handiger is…Waarschijnlijk niet. Maar het oogt wel hip.

Techniek

De nieuwe heeft een ietsje langere wielbasis (2 cm) en is overall 5 cm langer. De breedte is twee centimeter toegenomen en tegelijkertijd is de nieuw iets meer dan een centimeter minder hoog. Hij ligt dus wat ‘dikker en lager op het netvlies’ in het echt. Of je deze verschillen echt gaat zien is de vraag, maar misschien subtiel.

Qua motoren is het evolutie en geen revolutie: turbotorretjes met drie of vier cilinders was het en blijft het.

Conclusie

Een mooie update, maar ook veel van hetzelfde. Daarbij is de nieuwe flink aan de prijs. Maak jij de stap voor een moderner interieur? Laat het weten in de comments. (En check hier de échte vergelijking…)