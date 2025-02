Volvo EX30 Cross Country: voor de stoere leaserijder

De Volvo EX30 Cross Country is eindelijk gearriveerd.

Het recept van Cross Country Volvo’s was altijd: men name een lage auto en men zette deze hoger op zijn pootjes. Bij de XC-modellen was niet nodig, want die staan al hoger op hun pootjes. Bovendien betekent XC al Cross Country, dus dat zou een beetje dubbelop zijn. Toch komt Volvo nu met een Cross Country-versie van een crossover: de EX30 Cross Country. Die heeft geen XC in de naam, dus dan mag het.

Volvo EX30 Cross Country

Deze variant hadden we al eerder gezien, namelijk meteen bij de introductie in juni 2023. De normale EX30 rijdt inmiddels al in grote getale rond, maar nu lanceert Volvo eindelijk de Cross Country. Nog iets later dan gepland, want we hadden ‘m eigenlijk vorig jaar al verwacht.

De EX30 Cross Country staat dus iets hoger op zijn pootjes. Standaard heeft de auto 170 millimeter bodemspeling, dat is nu 190 millimeter geworden. De Cross Country heeft ook grotere banden en optioneel kun je zelfs kiezen voor off-roadbanden. Tevens is het onderstel softer afgesteld.

Looks

Qua looks moet de EX30 Cross Country het verder hebben van extra zwart. Het gedeelte wat normaalgesproken de grille is en het paneel tussen de achterlichten zijn uitgevoerd in matzwart. Uiteraard mag ook het handelsmerk van de Cross Country-modellen niet ontbreken: een zwart randje om de wielkasten.

Minder snel, minder range

De Cross Country is altijd een Twin Motor, aangezien die vierwielaandrijving heeft. Daarmee heb je 428 pk en 543 Nm aan koppel. De Cross Country is natuurlijk wel een stukje trager dan zijn lagere broertje. De sprint van 0-100 duurt nu 3,8 seconde, wat twee tienden langer is. Maar daar valt mee te leven.

Je levert ook in qua actieradius. De WLTP-range van de Cross Country bedraagt 425 kilometer, 25 kilometer minder dan de standaard versie. Als je ook de off-roadbanden kiest zal de range nog iets minder zijn.

Prijs

De EX30 is vooral leuk voor Scandinavië, maar gezien de populariteit van de EX30 in Nederland zullen er hier ook wel kopers te vinden zijn. Is je EX30 toch net even anders dan die van de buurman. Daarvoor betaal je dan €2.000, want dat is de meerprijs ten opzichte van de reguliere EX30 Twin Motor. De totaalprijs komt daarmee uit op €52.995.

Hoe de gewone EX30 rijdt, check je in de onderstaande rijtest: