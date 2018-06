Porsche 911 (991) GT3 RS gaat biem op Isle of Man

Biem!!1!

Een Porsche 911 GT3 RS heeft een omgekeerde Napoleon gedaan. Napoleon keerde na zijn tweede verbanning naar een veilig eilandje terug naar het vasteland om zijn Waterloo te vinden in Waterloo. Deze Porker was juist afgereisd naar het afgelegen, slaperige eilandje Man maar kwam daar alsnog om het leven. Het laatste geldt overigens alleen voor de Porsche zelf, de bestuurder bleef wonderwel ongedeerd.

Zoals menigeen van jullie wel zal weten geldt er op het Isle of Man buiten de bebouwde kom geen snelheidslimiet. Hoe hard je kan scheuren wordt dus overgelaten aan de discretie van de man (m/v) achter het stuur. In dit geval is dat duidelijk niet helemaal goed gegaan. Afgaande op de foto’s is de snelle 911 de weg afgevolgen en daarna via de berm, die gefungeerd lijkt te hebben als een soort schans, gelanceerd in een veld. Gezien de afstand die de Porsche heeft afgelegd vanaf de weg, moet de auto flink wat hangtime gescoord hebben.

De landing is duidelijk niet helemaal vlekkeloos verlopen. De auto lag op zijn dak in het weiland en de complete achterkant van de GT3 RS, inclusief de glorieuze atmosferische motor, is van de auto afgerukt. Wel een manier om eindelijk die motor eens goed te bekijken, daar Porsche ‘m tegenwoordig verstopt onder een dikke laag plastic.

Ook de rest van de auto zat flink in de kreukels. Het toeval wil dat Porsche onlangs een evenement voor journalisten georganiseerd heeft om met de verschillende generaties GT3 (rijtest) over het befaamde TT-circuit te rijden. Maar waarschijnlijk is er toch geen sprake van een typisch gevalletje ‘overmoedige journo sloopt exclusieve sportwagen’, want lokale media berichtten dat de familie van de brokkenpiloot heeft geholpen met het opruimen van de brokstukken opdat de lokale veestapel er geen last van ondervindt. Mooi.