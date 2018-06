Jinba banzai! De Mazda MX-5 krijgt meer power

De Abarth 124 kan wel inpakken.

Mazda acht de tijd rijp om de MX-5 ‘ND’ een opfrisser te geven voor het nieuwe modeljaar. Deels lezen de wijzigingen aan de kleine roadster als die aan elke andere willekeurige auto die dezer dagen een facelift ondergaat. Emergency City Breaking, een achteruitrijcamera en integratie van Apple Carplay en Android Auto zijn dingen die elke auto tegenwoordig (optioneel) moet kunnen bieden. Saaaaaai…

Maar er is ook nieuws dat er toe doet: de topper in het gamma krijgt er namelijk wat pk’s bij. Tot op heden levert deze atmosferische 2.0 liter vierpitter 160 pk en dat is te weinig om meerdere redenen. Ten eerste levert de Abarth 124 (rijtest) met zijn turbotor 170 pk. Ten tweede is zeker qua beleving het gat tussen de 2.0 en de kleinere 1.5 die de MX-5 standaard onder de kap heeft te klein. Dat heeft er veel mee te maken dat de lichtere 1.5 een typisch Japans hoogtoerig blokje is, dat je beloont als je ‘m op zijn staart trapt. Voor de 2.0 geldt dat veel minder.

De geruchten dat de topmotor er wat power bij zou krijgen kenden we al een tijdje, maar nu hebben we ook meer details over hoe Mazda de zaken aan gaat pakken. En daar worden er best wel vrolijk van. De focus ligt er namelijk op om de motor een hoogtoeriger karakter te geven. Om dit te bewerkstelligen krijgt de motor lichtere zuigers, kleppen en drijfstangen, gekoppeld aan een nieuwe krukas die is ontworpen om het hogere vermogen en de hogere toeren aan te kunnen. Tevens krijgt de nieuwe 2.0 een nieuwe uitlaat aangemeten.

Het gevolg van dit alles in iets meer vermogen, namelijk 184 pk in plaats van 160 pk, maar vooral ook een hogere ‘redline’. Nu topt de 2.0 bij 6.800 toeren per minuut, maar dit wordt verschoven naar zo’n 7.500 toeren per minuut. Het is dus nog net geen Honda S2000, maar we komen in de buurt. Krijg jij het gevoel dat je net een kom Wasabi hebt verorberd alsof het guacamole was door dit hete nieuws?