Horké als de zon: de Škoda Sunroq

Niet de derde, maar de eerste Škoda Sunroq vanaf de zon.

Škoda komt op deze zomerse dag op de proppen met de Sunroq, een dakloze SUV in de trant van de Nissan Murano Crosscabriolet, Range Rover Evoque cabrio en Range Rover Velar cabrio. De Sunroq is het geesteskind van 23 jongelingen die verbonden zijn aan de Škoda Academy.

Het idee voor de auto komt van fans en klanten van Škoda, die hun idee voor een droomauto mochten inzenden naar de Academie. De SUV cabrio was het winnende concept en er is zo’n acht maanden aan gewerkt. Ook de epische naam is gekozen uit honderden inzendingen van klanten. De Sunroq baseert op de techniek van de Karoq, maar er zijn geen plannen om de auto in productie te nemen. Wel is er een video van het projectje gemaakt.