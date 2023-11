Gooische villa met prima garage zoekt nieuw baasje

Ziet er strak uit! Deze villa in Laren met een fraaie garage.

In Nederlandse plaatsen als Laren en Blaricum hoef je niet ver te zoeken voor een villa met garage. Laatstgenoemde heb je in allerlei soorten en smaken. Van een riante kelder tot een lelijke garagebox. In dit geval is het een mooie garage met twee deuren. Het geheel maakt onderdeel uit van de rest van de woning.

Moeten we het wel nog even hebben over wat er in de garage staat. Lekker hoor, zo’n 5 Serie Touring. Maar dat moet toch beter kunnen. Aan de villa hangt namelijk een vraagprijs van 3,79 miljoen euro. Dan mag er wel een M5 staan, toch?

Niet iedereen maalt daar om, zo blijkt maar weer. De garage ziet er mooi uit aan de buitenkant. Vanbinnen kan wat liefde geen kwaad. De tegels vervangen voor een mooie strakke vloer.

Wellicht een glazen muur zodat je direct van de woning direct naar je bolide kan turen? Dan moet er wel wat inspirerender staan dan een oudere 5 Serie natuurlijk. Met alle respect. Pal bij de deur van de garage staat een koelkast. Als je ’s avonds je nest uitkruipt voor een late night snack kun je in elk geval altijd even een blik werken op de trotse vierwieler.

De villa heeft een riante oprit met een elektrisch bedienbaar hek. Op de oprit genoeg plek voor meerdere auto’s. Een feestje organiseren en al je vrienden laten parkeren pal voor je villa is geen enkel issue. Lekker hoor.

Staat dan wel bijna vier miljoen euro tegenover. Maar er is vast wat onderhandelingsruimte. Het buitenzwembad moet je er zelf bij verzinnen. Waar de meeste villa’s van alles hebben, van een bioscoop tot een eigen sportschool, is hier nog wat werk aan de winkel. Dit verhaal moet je gewoon meenemen in je bod! Man, ik kan zo aan de slag als aankoopmakelaar. Het huis virtueel begluren doe je op Funda.