Porsche 911 S/T vs. GT3 Touring: zoek de verschillen

De 911 S/T lijkt sprekend op een GT3 Touring, maar we hebben zowaar een paar verschillen kunnen ontdekken.

Porsche heeft al 26 varianten van de 992 uitgebracht, maar ze wisten toch nog een 27ste variant te verzinnen. Eerder vandaag konden we kennis maken met de 911 S/T, wat een soort GT3 RS ‘Light’ moet zijn. Het is tevens de duurste nieuwe 911 ooit.

Zoals we vanochtend al schreven heeft de S/T een prijskaartje van €411.200. Dat is precies €135.500 duurder dan een GT3 Touring, die er vrijwel hetzelfde uitziet. Nu gaat het natuurlijk om meer dan alleen de looks, maar als je dik vier ton uitgeeft aan een 911 wil je wel iets unieks.

Om te kijken of de S/T nog een béétje onderscheidend vermogen heeft hebben we de twee versies even naast elkaar gezet. Daarbij hebben we bewust een S/T zonder opsmuk gekozen, dus zonder de Heritage Design-striping.

Over de neus kunnen we kort zijn, want die is identiek. Van achteren is de S/T nog het makkelijkst te herkennen, aan de andere afdekking van de motor, met het verticale derde remlicht. Ook is er een uiterst subtiel spoilertje, wat eigenlijk een Gurney flap is.

Aan de zijkant is er ook nog een verschil wat het vermelden waard is. De S/T heeft een uitsparing achter de voorwielen, zoals we dat ook bij de GT3 RS zagen. Dat is ook meteen het enige stukje aerodynamica wat overgenomen is van de GT3 RS.

Van bovenaf kun je zien dat de S/T net als de GT3 RS een ‘double bubble’-dak heeft, wat de GT3 Touring niet heeft. En als je heel goed kijkt zie je dat de S/T ook andere deurgrepen heeft. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de deuren zijn vervaardigd van carbon.

Over lichtgewicht materialen gesproken: de velgen van de S/T zijn gemaakt van magnesium. Het design van de velgen lijkt heel veel op dat van de GT3, maar ze zijn net even anders.

Al met al zijn de verschillen dus uiterst subtiel te noemen. Als je graag een S/T wil moet je dat dus vooral doen vanwege die die 25 pk extra of die 40 kg minder. Of omdat het een goede investering is.