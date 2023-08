Porsche 911 S/T prijs is even schrikken!

Puristischer dan puree. De nieuwe Porsche 911 S/T.

De 992 gaat al even mee. En toch zijn ze bij Porsche nog niet tevree. Van de knotsgekke Dakar tot de 911 GT3 RS. Keer op keer zijn we weer perplex. Oké, genoeg Sinterklaas gedichtformule. Tijd om de nieuwe Porsche 911 S/T aan je voor te stellen. Met dit model viert Porsche 60 jaar 911.

Het is de lichtste 992 tot nu toe. Ik hoor je zeggen: en de Carrera T dan? Ja, dat doet deze dus nog beter. Het EU leeggewicht bedraagt 1.455 kg onbeladen. Daarmee is het nog geen Caterham, maar het is een zeer acceptabel gewicht voor een moderne sportwagen met allerlei luxe aan boord.

Je moet de 911 S/T zien als een mix tussen de 992 GT3 Touring en de GT3 RS. Een uniek puntje van deze S/T is dat de motor uit de 911 GT3 RS voor het eerst is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Waar de RS enkel komt met PDK, mag je van Porsche in de S/T wel roeren. Bovendien heeft de S/T een eigen lichtgewicht koppeling, nieuw ontwikkeld voor deze modelvariant. Dat maakt het toch meer auto dan enkel een GT3 RS zonder vleugels.

Specs en prestaties

Het vermogen is gelijk aan dat van de GT3 RS. 525 pk’s staan tot je beschikking uit een atmosferische 4.0 liter boxer zescilindermotor. Als je heel goed kunt schakelen vanuit een stilstaande start moet je in 3,7 sec op de 100 zitten. Een “clutch dump” start is nog best lastig in een 911, maar oefening baart kunst.

Kun je meteen die nieuwe koppeling en het enkelmassa-vliegwiel (-10,5 kg) goed uitproberen. De topsnelheid ligt op 300 km/u. In vergelijking met de handbak van de GT3 is het aardig dat Porsche de overbrenging korter heeft gemaakt. Dat maakt het zelf roeren een stuk leuker.

Het is niet de bedoeling dat je het circuit gaat opzoeken met deze auto. Het onderstel is afgestemd op puur rijplezier voor op de openbare weg. Met het liefst heel veel bochten. De nieuwe Porsche 911 S/T is een knipoog naar de 911 S uit 1969 (intern bekend als ST).

Lichtgewicht onderdelen

Porsche heeft naast het lichtere vliegwiel op nog meer punten gewicht weten te besparen. De voorklep, het dak, de voorste wielkasten, de portieren met luchtinlaten, de rolkooi, de stabilisator van de achteras en het verstevigingselement van de achteras zijn gemaakt van Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP). De carbon keramische remmen, magnesium velgen, lichtgewicht glas en een lithium-ion startbatterij dragen ook bij. Verder is geluidsisolatie achterwege gelaten, heb je geen achterwielbesturing (voor het eerst op de 992) en kon Porsche nog op gewicht besparen met een paar puntjes in de aandrijflijn. Het resultaat is een gewichtsbesparing van 40 kg ten opzichte van een handgeschakelde GT3.

…en verder

Dat de S/T geen uitbundige spoilers heeft betekent niet dat er helemaal geen aerodynamische poespas op zit. Zo beschikt de auto over een uitschuifbare spoiler, inclusief Gurney-flap. In het interieur tref je standaard CFRP kuipstoelen aan. Wil je meer comfort, dan kun je zonder meerprijs de viervoudig elektrisch verstelbare Sportstoel Plus bestellen.

Het instrumentarium, inclusief de klok van het Sport Chrono Pakket, in de Porsche 911 S/T is groen. Dat is een knipoog naar de 911-modellen van vroegâh. Wil je helemaal de historische chef uithangen, dan kun je kiezen voor het optionele Heritage Design pakket.

Dan krijg je een 911 S/T in de kleur Shoreblue Metallic met Ceramica wielen. De portieren beschikken over een startnummer. Klanten kunnen kiezen uit een getal van 0 t/m 99. Op de voorklep is het historische logo van Porsche te vinden, dat komt ook weer terug op de wielmoeren, het stuur en de hoofdsteunen. In het interieur zijn de details Classic Cognac, Black en Dinamica terug te vinden. Dit zijn extra’s van Porsche Exclusive Manufaktur.

Het centrale deel van de stoelen is met stof in Classic Cognac pinstripe-design bekleed. De zijdelen van de zittingen en de leuningen zijn bekleed in two-tone semi-aniline-leder (Black/Classic Cognac). De hemelbekleding van geperforeerd Dinamica is net als andere afwerkingsdetails afkomstig van Porsche Exclusive Manufaktur. Het Porsche-logo en de 911 S/T-aanduiding op de achterzijde zijn uitgevoerd in (klassieke) goudkleur.

Horloge

Zoals wel vaker met speciale Porsche-modellen, komt ook de 911 S/T met een eigen horloge. Speciaal voor kopers van de S/T is de Chronograph 1-911 S/T beschikbaar. Het uurwerk heeft een titanium kast, het Porsche Design WERK 01.240 uurwerk en de zichtbare rotor is een verwijzing naar de magnesium velgen van de 911 S/T.

De nieuwe Porsche 911 S/T is vanaf oktober verkrijgbaar en komt in een gelimiteerde oplage van 1963 stuks op de markt. Inmiddels zijn ook de Nederlandse prijzen bekendgemaakt. En dat is even schrikken.

Het begint bij € 411.200. Begint, dus als je in de configurator gaat spelen kan de prijs nog duizenden euro’s hoger uitkomen. Neem bijvoorbeeld het Heritage Design Package á € 18.485. Koekoek! Gelukkig zit het horloge t.w.v. € 11.950 bij de aankoop van de auto inbegrepen. Nou, is dat even een meevaller zeg.